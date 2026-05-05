Buscan el cuerpo de un hombre que se lanzó al rio Combeima de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, confirmó que los organismos de socorro buscan el cuerpo de un hombre que se habría lanzado al río Combeima a la altura del asentamiento del Yuldaima en la tarde del lunes 4 de mayo.

Las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos atendieron la emergencia de forma oportuna, estableciendo comunicación con líderes y familiares que confirmaron que la persona que desapareció fue identificada como Jorge Humberto Barreto Aya de 56 años.

“Teniendo esta información, establecimos una mesa de trabajo en horas de la noche, con el fin de planificar todas las labores de búsqueda y rescate, las cuales se adelantan desde las 6:00 de la mañana de este martes en diferentes puntos de la ciudad”, aseguró Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué.

Los organismos de socorro han adelantado el monitoreo en la cuenca del rio Combeima a los barrios Uribe Uribe, El Bosque, Llanos del Combeima, el puente de la Variante y Gualanday.

Pineda resaltó que se tiene un despliegue de 12 unidades de bomberos, cuatro vehículos y un grupo canino para buscar el cuerpo de esta persona que desapareció hace casi 24 horas.

También en la búsqueda participan bomberos voluntarios y Defensa Civil, quienes iniciarán la búsqueda río abajo, empezando por la zona del Yuldaima.