Cafeteros del Tolima denuncian presunta estafa masiva de un reconocido intermediario

Tolima

Conmocionados permanecen los cafeteros del Tolima ante el aparente fraude que sufrieron alrededor de 100 productores a manos de un intermediario señalado de cometer una estafa masiva. Se trata de Camilo Cupitre, un hombre acusado de estafar a cafeteros bajo la promesa de exportar su grano a diferentes países del mundo y luego pagarles.

En diálogo con Caracol Radio, una de las afectadas, quien pidió reserva de su identidad, reveló que hace más de una semana perdieron el rastro del hombre acusado de estafar a cafeteros en el Tolima, Huila, Cauca y hasta la Sierra de Santa Marta.

“El señor Camilo Cupitre decía que tenía negocios con Eslovaquia, Turquía, Polonia y Estados Unidos. Esto generó mucha confianza y permitió que muchos caficultores le entregáramos café al señor. Inicialmente nos dio unos abonos sobre el café entregado; después manifestaba que algunos cafés tenían afectaciones químicas, que tocaba reemplazarlos para poder pagar, y así hasta entregarle más de 40 mil kilos de café”, detalló la denunciante.

Sin embargo, la mujer sostiene que la cifra total de la aparente estafa ascendería incluso a más de 10 mil millones de pesos, pues los cafeteros habrían confiado plenamente en quien era muy conocido y prestigioso dentro del gremio.

“Le pedimos que, por favor, se entregue a la Fiscalía General de la Nación para que le brinden protección, porque en estos momentos su vida corre peligro, por cuanto fueron muchas las personas estafadas y no todos tenemos el mismo pensamiento. Hay personas que quieren cobrar por sus propios medios. Nosotros, por nuestra parte, presentamos las denuncias ante la Fiscalía”, acotó.

La denunciante confía en que Camilo Cupitre aparezca y les responda por el café que le entregaron o el dinero que les debe.

La respuesta oficial

Uno de los municipios más afectados por la presunta estafa es Icononzo, ubicado en el oriente del Tolima y tierra natal de Cupitre. Su alcalde, Hugo Nelson Jiménez, señaló que a los cafeteros de esta población les habrían estafado por más de 400 millones de pesos, según denuncias verbales allegadas a su administración.

“Se han conocido noticias de un joven icononzuno, empresario en temas de café, que al parecer ha incumplido algunos pagos en el municipio, el departamento y otros departamentos vecinos. Se habla de cifras estrambóticas que se salen del imaginario. Eso ha generado conmoción en la ciudadanía. Hay una alarma generalizada en los productores de café”, manifestó Jiménez.

Por su parte, el secretario de Agricultura del Tolima, Fernando Borja, aseguró que hasta ahora no tienen registro de ninguna denuncia oficial sobre la estafa. “Estamos muy atentos a que se lleve el caso a las instancias que se debe llevar a cabo. Nosotros estaremos muy atentos a estar enterados y, de cierta forma, lograr que esto no vuelva a suceder”, sentenció.