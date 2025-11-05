Lanzan becas deportivas de tiro con arco para estudiar en EE.UU. 2026: requisitos y cómo aplicar

El Primer Selectivo para ‘Beca Universitaria USA’ de la ‘William Carey University’, programado en Colombia para el 12, 13 y 14 de diciembre de 2025, es una oportunidad para arqueros con proyección internacional.

De esta manera, por medio de este evento, se busca identificar deportistas con un nivel técnico sobresaliente y brindarles un camino académico y deportivo hacia Estados Unidos, mediante seis becas anuales de USD 18.000, válidas para cualquier programa de pregrado o posgrado a partir de agosto de 2026.

Tenga en cuenta que la convocatoria está dirigida a arqueros de las categorías Compuesto Masculino, Recurvo Femenino y Recurvo Masculino que demuestren disciplina, compromiso y el deseo de medirse bajo criterios competitivos de alto nivel.

Adicionalmente, se orienta a quienes aspiren a continuar su formación en una institución reconocida como ‘William Carey University’. Asimismo, quienes resulten seleccionados, recibirán un año de patrocinio por parte de ‘Spirit Bowstrings’ y ‘Xtuned Archery’, junto con acceso a descuentos en marcas líderes del tiro con arco.

¿Cómo es el proceso de evaluación y qué se mide en cada área?

El selectivo adopta un enfoque integral inspirado en los procesos de reclutamiento deportivo universitario de Estados Unidos, incorporando una evaluación multidisciplinaria dirigida por entrenadores, instructores, una psicóloga y una fisioterapeuta.

Este sistema permite valorar con rigor cinco áreas fundamentales: técnica, física, psicológica, actitud, motivación y entrevista personal.

En el ámbito técnico, se examinan la precisión, la postura, la ejecución y la capacidad de adaptarse a distancias que van de 18 a 70 metros según la modalidad del arquero.

Por otra parte, la dimensión psicológica se centra en la concentración, el manejo de la presión y la resiliencia ante escenarios competitivos exigentes.

Frente a la evaluación física, se considera resistencia, estabilidad, fortaleza del core y flexibilidad, aspectos determinantes para un desempeño consistente.

También se valoran cualidades como liderazgo, respuesta a las indicaciones de instructores y habilidades de trabajo en equipo, determinantes en el entorno universitario. Además, la entrevista personal profundiza en las metas académicas, el dominio del inglés y la proyección profesional del aspirante.

¿Cómo participar, qué incluye la inscripción y qué debe saber el aspirante?

Para participar en el selectivo, los aspirantes deben diligenciar el formulario oficial, realizar el pago y enviar toda la documentación requerida antes del 14 de noviembre de 2025.

El evento tendrá lugar en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, con jornadas completas distribuidas a lo largo de los tres días. La inscripción ofrece acceso a uno de los seis cupos disponibles, una evaluación integral, almuerzo durante el fin de semana, una camiseta oficial y un kit de regalo.

Vale la pena considerar que la programación contempla premiaciones por categoría y la entrega de un certificado digital para todos los asistentes.

Aunque el rendimiento competitivo es un elemento relevante, no determina por sí solo la asignación de la beca. Únicamente avanzarán los seis arqueros que obtengan el puntaje interdisciplinario más alto.

Quienes sean seleccionados deberán completar procesos administrativos adicionales, como demostrar suficiencia en inglés, tramitar visa y cumplir los requisitos académicos, además de contar con recursos para alojamiento y alimentación.

El selectivo también establece reglas específicas para menores de edad, participantes extranjeros y aspirantes que no se gradúen en 2025, incluyendo listas de espera y opciones de actualización en futuros eventos.

¿Cómo es el proceso de Inscripción, paso a paso?

Completar el Formulario Único de Inscripción en línea disponible en el siguiente enlace. https://forms.gle/fBpiThidvKxufqa48

Realizar el pago correspondiente de 170 USD mediante la plataforma indicada en el formulario.

Una vez realizado el pago, se debe enviar el comprobante al correo electrónico spirit.bowstrings@gmail.com

Al remitir el comprobante de pago al correo señalado, enviar también en archivo adjunto, la documentación descrita en el punto No.8

Recibir a vuelta de correo electrónico la confirmación de la inscripción efectiva, dentro de las 72 horas posteriores al envío del formulario, documentos y comprobante de pago.

¿Cuáles documentos se deben enviar junto con el formulario de inscripción?

Hoja de vida en la que se deben incluir los datos personales, de contacto, formación académica y experiencia o logros que haya conseguido en la práctica del deporte de Tiro con Arco.

Copia en formato PDF del documento de identidad.

Foto tipo documento.

En caso de ser menor de edad, se debe adjuntar la respectiva autorización a participar en la convocatoria por parte de los padres o acudiente(s), debidamente autenticada en notaría.

Certificación de afiliación a la EPS.

En caso de ser extranjero, debe presentar el respectivo seguro de viaje (Assist Card).

Finalmente, para consultas sobre el proceso de inscripción, logística del evento o cualquier otra inquietud adicional, puede comunicarse a través de los siguientes canales:

Correo Electrónico: [spirit.bowstrings@gmail.com]

WhatsApp: [+57 3168785370]