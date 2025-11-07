Lanzan becas para colombianos que quieren estudiar en Europa: cubren hasta el 100% de la matrícula

La escuela de negocios ESCP Business School, reconocida como la quinta mejor en Europa según el ranking del Financial Times, anunció la apertura de una nueva convocatoria de becas y programas de financiación destinados exclusivamente a estudiantes colombianos interesados en cursar maestrías y MBA en sus sedes de Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia.

En el marco de su colaboración con Colfuturo, la institución ofrece apoyos económicos que cubren entre el 20% y el 100% del valor total de la matrícula. Entre los programas con mayor demanda se encuentran el MBA, que dispone de siete becas de 10.000 euros, y el MSc in Digital Project Management & Consulting, que otorga una beca completa y siete adicionales del 35%.

Francisco Egaña, director de Admisiones y Desarrollo de ESCP Business School en el campus de Madrid, destacó que esta iniciativa busca fortalecer los lazos académicos con el país: “En ESCP queremos abrir las puertas de Europa a quienes sueñan con transformar su futuro sin que las barreras económicas los detengan. Nuestra alianza con Colfuturo es una apuesta por el potencial del país y por una nueva generación de líderes colombianos capaces de generar impacto global desde sus comunidades”, señaló.

¿Qué programas están disponibles en la convocatoria?

La convocatoria incluye becas para programas especializados que manejan diferentes descuentos en el valor de la matrícula para quienes se encuentren interesados en tomarlos. Estos son:

MSc in Hospitality & Tourism Management y MSc in Real Estate: Ambos disponen de dos becas del 50% cada uno.

Ambos disponen de dos becas del 50% cada uno. MSc in Marketing & Digital Media: Ofrece seis becas del 20%. Los beneficiarios tendrán acceso a planes de estudio con reconocimiento internacional, diseñados para fortalecer competencias profesionales y facilitar la inserción laboral en diversos sectores.

Master in Management

Master in Digital Project Management & Consulting

Bachelor in Management (BSc)

Por su parte, el MBA de ESCP se puede cursar en formato presencial, online o híbrido, con la posibilidad de desarrollar estudios en hasta tres campus distintos. Este programa permite especializarse en áreas como consultoría, emprendimiento, innovación o gestión del lujo.

“Cada año, más de 11.000 estudiantes y 6.000 directivos de 136 nacionalidades eligen ESCP para transformar su vida; ahora queremos que más colombianos sean parte de esa historia”, explica Egaña.

¿Cómo aplicar a estas becas?

Los interesados en aplicar a estas becas podrán participar de un evento gratuito que se llevará a cabo el próximo martes 11 de noviembre en el Parque de la 93. Allí podrán conocer cómo funciona el proceso de admisión y los programas que se encuentran disponibles. Por otra parte, las inscripciones estarán abiertas del 6 de enero al 2 de marzo de 2026, y los resultados se publicarán el 14 de mayo del mismo año.

Según datos de la ESCP Business School, el 100% de los egresados obtiene empleo durante los tres primeros meses posteriores a su graduación, con un salario medio anual de 151.000 dólares. Entre las organizaciones que contratan a sus graduados se encuentran Amazon, Google, McKinsey, Nestlé y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).