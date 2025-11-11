Ranking mejores colegios distritales de Bogotá tras Prueba Saber 11º 2025, según analista

Todos los estudiantes de colegio del país, ya sean públicos o privados, deben presentar un examen como requisito para obtener su título de bachiller, se trata del examen de Estado de la Educación Media, Saber 11°. Una herramienta de evaluación que es utilizada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, con el objetivo de medir la calidad de educación que reciben los niños, niñas y jóvenes del país.

La prueba Saber 11°, anteriormente conocidas como las pruebas ICFES, se tratan de una evaluación compuesta por cinco grandes componentes, con los que se buscan medir los conocimientos de los estudiantes en Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

Para este 2025, las fechas de realización de las pruebas, fueron el pasado 10 de agosto, para estudiantes de calendario A. Cuyos resultados, fueron publicados el pasado 18 de octubre. En esta prueba, se evaluaron cerca de 45.000 estudiantes solamente en Bogotá, y se esperaba que el puntaje promedio nacional estuviera sobre los 260 puntos.

Pues bien, con base en los resultados obtenidos, se realizó un ranking de los colegios públicos distritales de Bogotá, según el puntaje promedio que obtuvieron los estudiantes de manera global y detallada en las pruebas Saber 11°, estos fueron los resultados:

Resultados de colegios distritales en Bogotá

En el informe se detallaron los resultados obtenidos por estudiantes de 391 colegios públicos, que teniendo como referencia la totalidad de estas instituciones en la ciudad, corresponden a más del 50%. Teniendo esto como referencia, el colegio que presentó un mejor rendimiento fue la Escuela Técnica Instituto Técnico Central, ubicada en el centro de la ciudad, quienes obtuvieron un puntaje promedio de 346 puntos, lo que los ubicó en el puesto 18 de todos los colegios calendario A de la ciudad.

Este colegio destacó sobre las demás instituciones registradas, pues el segundo puesto en la lista, ocupado por el IED Colegio La Felicidad, tuvo un promedio de puntaje global de 313 puntos, ubicándose en la posición número 161 de los colegios calendario A de la capital. Teniendo una diferencia de más de 30 puntos y una distancia de 143 puestos en el ranking general.

Además, según los resultados obtenidos por eje temático, se evidenció una mayor dificultad en Ciencias Sociales y Ciudadanas como en Ciencias Naturales, pues son las áreas en las que la gran mayoría de colegios públicos, obtuvieron un puntaje menor, y, por otro lado, inglés fue en la materia evaluada que las instituciones presentaron un mejor rendimiento.

En cuanto a las expectativas que se tenía para el promedio general de este año, según los datos del informe, se cumplió con lo esperado, pues el puntaje promedio de los cerca de 400 colegios examinados, estuvo alrededor de 263 puntos. Sin embargo, a pesar de cumplir la meta, no se evidencia un cambio considerable frente a los promedios de años anteriores.

Los 5 mejores puntajes de la lista, fueron los siguientes:

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL: 346 puntos. COLEGIO LA FELICIDAD (IED): 313 puntos. COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED): 308 puntos. COLEGIO DE LAS MERCEDES: 301 puntos. COLEGIO JAIME HERNANDO GARZÓN: 300 puntos.

Mientras tanto, las instituciones que cierran la lista, son las siguientes:

COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED): 226 puntos.

226 puntos. COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED): 225 puntos.

225 puntos. COLEGIO SANTA BÁRBARA (IED): 224 puntos.

224 puntos. COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED): 223 puntos.

223 puntos. COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED): 222 puntos.

