740 jóvenes en Los Patios presentarán sus pruebas ICFES este domingo 10 de agosto

Norte de Santander

En el municipio de Los Patios, Área Metropolitana de Cúcuta, 740 estudiantes se preparan para su prueba Saber 11.

“En todo el municipio de Los Patios, con anticipación, se preparó a estos740 jóvenes que hoy cursan el grado 11. En los colegios estuvieron muy atentos. Hicieron pruebas, simulacros desde el mes de marzo en adelante” dijo Ricardo Hernández, secretario de educación de ese municipio.

Además, dijo el funcionario que “hemos estado entregándole consejos a los jóvenes, que descansen este fin de semana muy bien, que se alimenten bien, con un desayuno saludable, pero sobre todo que confíen en ellos mismos, en sus conocimientos, que estén muy tranquilos porque durante todo el año se han venido preparando para esta jornada”.

Indicó Hernández que esperan poder subir la calificación en el municipio. “Estamos en 255, pero podemos llevarlo a 300 y por qué no un poquito más para mejorar esa calificación, que eso es lo que garantiza una educación de calidad para todo el municipio de Los Patios”.

La gran mayoría de los estudiantes estarán presentando sus pruebas en Los Patios. Sin embargo, un número menor, debe acudir a Cúcuta “según como se lo asignó el ICFES, que es el encargado de asignar los sitios, lugares y salones donde los muchachos van a presentar las pruebas”

Se espera que, para los últimos meses de este año 2025, se conozca los resultados de esta prueba nacional.