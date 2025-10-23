Un pilo para las matemáticas es el mejor Icfes de Armenia y el Quindío en 2025 con 476 puntos

Los tres mejores puntajes de las pruebas saber 11 de los colegios públicos de Armenia. Foto: Cortesía Secretaria de educación de Armenia

Armenia

La secretaría de Educación de Armenia reveló los mejores puntajes de las Pruebas Saber 2025 en lo correspondiente a las instituciones educativas del sector oficial de Armenia.

El estudiante Jholguer Santiago Enríquez Martínez de la institución educativa Teresita Montes ocupó el primer puesto con un puntaje de 476 puntos, el segundo puesto fue para la estudiante Alix Melisa Sepúlveda Gómez de la I.E. Ciudadela del Sur con 454 puntos, el tercer puesto se lo llevó Laura Sofía Ramírez Z. de la I.E. Santa Teresa de Jesús con 450 puntos.

En Caracol Radio Armenia gracias a Sandra Martínez madre del estudiante de 17 años de edad que logró el mejor resultado de las pruebas saber 11 en los colegios públicos de Armenia, hablamos sobre este resultado.

Jholguer Santiago Enríquez de la institución educativa Teresita Montes

Soy del municipio de Armenia, tengo 17 años y prácticamente toda mi vida he estudiado en el colegio Teresita Montes, yo entré desde transición, ya llevo 12 años en la institución y siento que el colegio me brindó una gran ayuda al momento de la preparación de mis pruebas porque uno piensa que la preparación se hace en un añito, en dos meses, tres meses antes de la prueba y no.

Resultado del estudio continuo

Verdaderamente todo lo que uno haga en su vida académica afecta e influye como en la obtención de unos buenos resultados. Y yo siento que todos los conocimientos que adquirí en el colegio desde que entré, todos los profesores que me encontré hacen parte de la obtención de estos resultados.

Los tres mejores puntajes de las pruebas saber 11 de los colegios públicos de Armenia. Foto: Cortesía Secretaria de educación de Armenia Ampliar

Yo tuve clases con profesores muy buenos, profesores que me apoyaron, que vieron el potencial especial en mí y que decidieron eh apoyarlo y decidieron fortalecerlo, también el colegio tenía un proyecto de fortalecimiento en pruebas ICFES con simulacros para que nosotros pues nos preparáramos y no llegáramos tan de repente ahí a la prueba sin conocer nada.

El internet al servicio del conocimiento

También pues ahorita mismo yo siento que tenemos una gran ventaja los jóvenes y es la facilidad que tenemos para el acceso al internet, a la información, eso le ayuda a uno mucho para prepararse porque usted puede acceder al conocimiento de forma más sencilla que en años anteriores, entonces son como esas salvaguardas, que nos brinda la tecnología para prepararnos.

También es clave reunirse con gente que también se esté preparando, formar grupos de estudio, eso es súper importante para compartir conocimientos y compartir material y poder estudiar juntos.

La importancia de las olimpiadas de matemáticas

Jholguer Santiago Enríquez de la institución educativa Teresita Montes: Otra cosa que a mí me ayudó fueron las Olimpiadas de Matemáticas. Aquí en Colombia se celebran las Olimpiadas de Matemáticas cada año y yo ya llevo 2 años participando en Olimpiadas nacionales. Este año tuve la oportunidad de ir a la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, donde sacamos la medalla de bronce.

Jholguer Santiago Enríquez Martínez de la institución educativa Teresita Montes de negro en las olimpiadas de matemáticas Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia Ampliar

Entonces, digamos de que las olimpiadas a uno le permiten desarrollar mucho la lógica, que yo siento que es algo muy importante, y le ayuda a desarrollar otro tipo de habilidades que son importantes para la prueba, como es enfrentarse a la presión de presentar una prueba, al desgaste que tiene una prueba tan larga, como todos esos sentimientos, esos nervios, todo a controlar todo eso me ayudó mucho las Olimpiadas de matemáticas a confiar en uno mismo, entonces yo siento de que las Olimpiadas fueron un papel muy importante.

También la Universidad Quindío como el club de matemáticas para que los jóvenes se preparen, yo siento que eso es muy vital que haya esos espacios.

¿Qué quiere estudiar?

Yo quiero estudiar matemáticas aplicadas, porque yo siento que es una manera de poner mis conocimientos de matemáticas al servicio de la comunidad, utilizar como todas esas cosas que he aprendido en matemáticas para construir algo que beneficia a las personas.

¿Y qué mensaje les enviaría a los demás estudiantes que van a presentar las pruebas?

Yo les diría que lo intenten, que no se rindan, que vale la pena intentarlo. Yo siento que la gente merece sacarse el puntaje de sus sueños, estudiar la carrera de sus sueños, la carrera que quieren, no la carrera que les toca en la universidad, entonces yo siento que se preparen, de que no se rindan, que confíen en que tienen los conocimientos.

Hay veces, que los nervios no nos dejan pensar, pero lidiar con todo esto y confiarse y visualizarse obteniendo unos buenos resultados, yo siento que es muy importante también que estudien y que busquen las oportunidades.

El estudio le puede cambiar la vida

Yo de verdad siento que el estudio le puede cambiar a uno la vida, de que el estudio le puede ayudar a uno a salir adelante y yo siento que se deben de seguir preparando.

Rector de la Institución Educativa Teresita Montes

Diego Fernando Mosquera, rector: nos sentimos como institución educativa Teresita Montes y en mi persona como rector del establecimiento, muy congratulados, muy felices por el logro que ha tenido Yolguer Santiago este año con ese gran puntaje, el mejor de Armenia y del departamento del Quindío, entre los estudiantes de 11 que presentaron la prueba saber.

Es un logro enorme, muy significativo para nuestra institución, desde luego para su familia con quien mantenemos una muy estrecha conversación y relación pedagógica permanente.

Play/Pause Diego Mosquera, rector colegio Teresita Montes 03:55 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este es sin duda pues el resultado de un trabajo que se ha hecho con no solamente con este estudiante, sino con todos los estudiantes de nuestro establecimiento. La institución educativa Teresita Montes viene avanzando en el desarrollo de estos resultados, en el mejoramiento permanente de resultados.

Resultados en los demás municipios del Quindío

Con un promedio general de 274,7 puntos, las instituciones educativas de los municipios no certificados en educación evidenciaron un aumento en su desempeño en las recientes Pruebas Saber 11.

Los datos reflejan un incremento de 4 puntos frente al promedio obtenido en el 2024. En este reporte se destacan en las primeras posiciones el Instituto Tecnológico de Calarcá, con 333 puntos; la institución Jhon F. Kennedy de Calarcá, con 315; la Henry Marín Granada de Circasia, con 308; la Santa María Goretti de Montenegro, con 288; y la Román María Valencia de Calarcá, con 283.

Ramón Bañol, docente del Instituto Tecnológico de Calarcá.

Hace 13 años consecutivos el Colegio Tecnológico de Calarcá viene liderando los resultados de las pruebas Saber 11 en colegios oficiales del departamento. Pero eso no es gratis. Eso se debe a un proceso que lleva ya 11 años de implementación.

Play/Pause Ramón Bañol, docente del Instituto Tecnológico de Calarcá 01:15 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Donde inicialmente fortalecemos la básica primaria, luego la básica secundaria y del año 2019 hasta la fecha, pues, se irradiado en la media técnica. Eh, tenemos un equipo colaborativo de profesores comprometidos con el proceso