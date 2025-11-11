Precio del café para este 11 de noviembre: ¡Ha subido su valor!

En Colombia, el valor del café ha ido cayendo levemente en el mercado, cotizándose por debajo de los $3.000.000., pero, para este nuevo inicio de semana, el valor de este grano se ha vuelto a elevar, es así que, según lo que ha establecido la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en la Bolsa de Nueva York, para este 11 de noviembre, es de $3.030.000 pesos colombianos.

A su vez, el precio de la pasilla contenida en pergamino, se estableció en 10.000 kg/COP, un valor que se ha mantenido desde hace meses, puesto que no ha aumentado, ni disminuido su valor. Por otro lado, la FNC, explicó lo siguiente:

“Para café pergamino con factor de rendimiento 94 - pasilla de 6.14Kg y merma del 19.00% Las cooperativas de caficultores cubrirán sus costos relacionados con el servicio de acopio de café al productor”. Por otro lado, no se esperan cambios bruscos durante el día, ya que estos precios dependerán del cierre de la Bolsa de Nueva York, asimismo, esto aplica para las demás regiones del país.

Precio del café en dólares HOY, 11 de noviembre

Investing se encarga de prensentar en tiempo real indicadores económicos sobre productos e insumos a nivel nacional e internacional que se venden en el mundo. A su vez, también muestran como se cotizan ciertas divisas, si aumentan o disminuyen. Según el seguimiento hecho en el caso del café, para este 11 de noviembre, el precio del café en dólares hoy se estableció en 423,85 USD, representando un crecimiento significativo del 2,19%, esto quiere decir que, su valor aumento 9.10 USD.

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

La cotización del café en algunas ciudades del país dependen del cierre que haya tenido durante el día la Bolsa de Nueva York, puesto que, la Federación Nacional de Cafeteros, establece el precio a partir de lo fijado, siendo así, este es el precio de este grano para este 11 de noviembre:

Armenia: Carga 3,030,500 | Kilo 24,244 | Arroba 303,050

Carga 3,030,500 | Kilo 24,244 | Arroba 303,050 Bogotá: Carga 3,029,250 | Kilo 24,234 | Arroba 302,925

Carga 3,029,250 | Kilo 24,234 | Arroba 302,925 Bucaramanga: Carga 3,028,875 | Kilo 24,231 | Arroba 302,888

Carga 3,028,875 | Kilo 24,231 | Arroba 302,888 Buga: Carga 3,031,250 | Kilo 24,250 | Arroba 303,125

Carga 3,031,250 | Kilo 24,250 | Arroba 303,125 Chinchiná: Carga 3,030,375 | Kilo 24,243 | Arroba 303,038

Carga 3,030,375 | Kilo 24,243 | Arroba 303,038 Cúcuta: Carga 3,028,375 | Kilo 24,227 | Arroba 302,838

Carga 3,028,375 | Kilo 24,227 | Arroba 302,838 Ibagué: Carga 3,029,625 | Kilo 24,237 | Arroba 302,963

Carga 3,029,625 | Kilo 24,237 | Arroba 302,963 Manizales: Carga 3,030,375 | Kilo 24,243 | Arroba 303,038

Carga 3,030,375 | Kilo 24,243 | Arroba 303,038 Medellín: Carga 3,029,625 | Kilo 24,237 | Arroba 302,963

Carga 3,029,625 | Kilo 24,237 | Arroba 302,963 Neiva: Carga 3,028,750 | Kilo 24,230 | Arroba 302,875

Carga 3,028,750 | Kilo 24,230 | Arroba 302,875 Pamplona: Carga 3,028,500 | Kilo 24,228 | Arroba 302,850

Carga 3,028,500 | Kilo 24,228 | Arroba 302,850 Pasto: Carga 3,028,500 | Kilo 24,228 | Arroba 302,850

Carga 3,028,500 | Kilo 24,228 | Arroba 302,850 Pereira: Carga 3,030,375 | Kilo 24,243 | Arroba 303,038

Carga 3,030,375 | Kilo 24,243 | Arroba 303,038 Popayán: Carga 3,030,625 | Kilo 24,245 | Arroba 303,063

Carga 3,030,625 | Kilo 24,245 | Arroba 303,063 Santa Marta: Carga 3,032,125 | Kilo 24,257 | Arroba 303,213

Carga 3,032,125 | Kilo 24,257 | Arroba 303,213 Valledupar: Carga 3,029,750 | Kilo 24,238 | Arroba 302,975

