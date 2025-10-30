Precio del café para el día de hoy, 30 de octubre, según el cierre de la Bolsa de Nueva York

La Bolsa de Nueva York, es una de las entidades financieras más importantes de los Estados Unidos y del mundo, ya que se encarga de ofrecer una plataforma para la compraventa de más de nueve millones de acciones y valores corporativos al día. Asimismo, el volumen que ha almacenado (hablando de dinero), es uno de los más grandes en el mercado internacional, pues muchas empresas y demás, cotizan en esta Bolsa.

Debido a la alta reputación, la Federación Nacional de Cafeteros, utiliza la cotización en la Bolsa, como base fundamental para calcular el precio interino del café. Este cálculo se realiza a partir del cierre que tenga la Bolsa de Nueva York, la tasa de cambio del dólar y un diferencial o prima de referencia para este grano de origen colombiano.

Es así que, la FNC, publica a diario, un informe en el que se detalla varias características sobre este grano, es así que, el precio del café para este 30 de octubre es de 2,875,000 COP, y a su vez, el precio de la pasilla contenida, es de 10.000 kg/COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 3️⃣0️⃣ de octubre 👉🏽https://t.co/7mfykA4Sdv pic.twitter.com/MUPmZBFuEg — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) October 30, 2025

Por otro lado, según la plataforma Investing, la cual se dedica a realizar presentar indicadores económicos en tiempo real, señaló que, para este 30 de octubre, el precio del café en dólares se cotiza en 392,30 USD, representando un crecimiento considerable del 0,41%, esto quiere decir, una ganancia de 1,60 USD en su valor.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia

Según lo establecido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en estas ciudades son las siguientes, teniendo en cuenta que, estos precios se ajustan, en parte, gracias al aval que de la Bolsa de Nueva York:

Armenia — Carga: 2,875,500 | Kilo: 23,004 | Arroba: 287,550

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bogotá — Carga: 2,874,250 | Kilo: 22,994 | Arroba: 287,425

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bucaramanga — Carga: 2,873,875 | Kilo: 22,991 | Arroba: 287,388

— Carga: | Kilo: | Arroba: Buga — Carga: 2,876,250 | Kilo: 23,010 | Arroba: 287,625

— Carga: | Kilo: | Arroba: Chinchiná — Carga: 2,875,375 | Kilo: 23,003 | Arroba: 287,538

— Carga: | Kilo: | Arroba: Cúcuta — Carga: 2,873,375 | Kilo: 22,987 | Arroba: 287,338

— Carga: | Kilo: | Arroba: Ibagué — Carga: 2,874,625 | Kilo: 22,997 | Arroba: 287,463

— Carga: | Kilo: | Arroba: Manizales — Carga: 2,875,375 | Kilo: 23,003 | Arroba: 287,538

— Carga: | Kilo: | Arroba: Medellín — Carga: 2,874,625 | Kilo: 22,997 | Arroba: 287,463

— Carga: | Kilo: | Arroba: Neiva — Carga: 2,873,750 | Kilo: 22,990 | Arroba: 287,375

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pamplona — Carga: 2,873,500 | Kilo: 22,988 | Arroba: 287,350

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pasto — Carga: 2,873,500 | Kilo: 22,988 | Arroba: 287,350

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pereira — Carga: 2,875,375 | Kilo: 23,003 | Arroba: 287,538

— Carga: | Kilo: | Arroba: Popayán — Carga: 2,875,625 | Kilo: 23,005 | Arroba: 287,563

— Carga: | Kilo: | Arroba: Santa Marta — Carga: 2,877,125 | Kilo: 23,017 | Arroba: 287,713

— Carga: | Kilo: | Arroba: Valledupar — Carga: 2,874,750 | Kilo: 22,998 | Arroba: 287,475

