Precio del dólar en Venezuela HOY 11 de noviembre: BCV reporta un nuevo aumento

La economía en Venezuela sigue atravesando un momento complejo por cuenta de la continua devaluación del bolívar, lo que hace que muchas divisas que se manejan a nivel nacional, incluyendo el dólar, fortalezcan su precio constantemente, tal como lo señalan las cifras emitidas por el Banco Central en Venezuela.

Y es que esta situación se debe principalmente a la poca circulación de dólares en el mercado oficial del país. Esto también se suma a la alta demanda que ha tenido esta divisa por parte de ciudadanos que buscan adquirir la mayor cantidad posible para protegerse de los efectos de la inflación que además deriva en un permanente cambio en el precio de los productos.

A lo largo del 2025, el dólar en Venezuela ha experimentado un constante aumento, especialmente en un contexto marcado por la creciente tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Esto ha llevado a que el gobierno de Estados Unidos haya tomado decisiones como la suspensión de las operaciones petroleras por parte de firmas como Chevron, una medida que se ha levantado de forma parcial en los últimos meses.

Evidentemente, el petróleo ha constituido la principal fuente de ingresos de Venezuela a raíz de la gran reserva que maneja. Sin embargo, las sanciones han complicado su exportación a mercados como Estados Unidos o Europa, lo que ha dificultado la circulación de dólares en territorio bolivariano.

Si bien el Banco Central de Venezuela afirmó que la economía venezolana tuvo un aumento del 8,71% en el Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de 2025, esto resulta insuficiente para mitigar la situación económica que se vive en el país.

¿Cómo está el dólar en Venezuela para este 11 de noviembre de 2025?

De acuerdo al más reciente informe emitido por el BCV, el precio del dólar en Venezuela para este martes 11 de noviembre de 2025 es de 231,0938 bolívares. Esta cifra representa un leve aumento con respecto a la reportada en el día anterior (231,0462 bolívares).

Por otra parte, la entidad también indicó el valor que manejan las demás divisas en el país para la jornada de este martes. Algunas de ellas han mostrado una ligera disminución frente a la cotización que se manejó durante la jornada del lunes. Estos son:

Euro: 267,27615626 bolívares

267,27615626 bolívares Yuan chino: 32,46474579 bolívares

32,46474579 bolívares Lira turca: 5,47190594 bolívares

5,47190594 bolívares Rublo ruso: 2,84249964 bolívares.

Así están las tasas de cambio en Venezuela para este martes 11 de noviembre de 2025

En su informe, el Banco Central de Venezuela también dio a conocer el valor que manejan las tasas de cambio durante la jornada de este martes 11 de noviembre de 2025 para aquellos ciudadanos que estén interesados en hacer transacciones en dólares.