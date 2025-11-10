¿Qué universidades tienen convenio con Jóvenes a la E? Abren 4.ª convocatoria de becas

Una nueva oportunidad se abre para los jóvenes bogotanos que buscan acceder a la educación superior. El programa Jóvenes a la E, antes conocido como Jóvenes a la U, inició su cuarta convocatoria con 3.900 cupos disponibles para estudiar en instituciones de educación superior privadas de Bogotá. Los seleccionados contarán con cobertura total de matrícula y un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.

La Agencia Atenea, entidad encargada de la administración del programa, confirmó que esta edición mantiene alianzas con 40 instituciones de educación superior privadas, reconocidas por su calidad académica. Entre las universidades participantes se encuentran algunas de las más prestigiosas del país, lo que representa una oportunidad significativa para los jóvenes de la capital.

¿Qué universidades tienen convenio con Jóvenes a la E?

Entre las universidades e instituciones que forman parte del programa se encuentran:

Universidades privadas:

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad de Los Andes

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Universidad Externado de Colombia

Universidad de La Sabana

Universidad Santo Tomás

Universidad Libre

Universidad Central

Instituciones técnicas y tecnológicas:

Politécnico Grancolombiano

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Fundación Universitaria Compensar

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

La lista completa de instituciones y programas académicos disponibles se encuentra publicada en el portal oficial de la Agencia Atenea.

Características del beneficio

El programa ofrece uno de los esquemas de apoyo más completos disponibles actualmente en la ciudad:

Cobertura total del valor de la matrícula universitaria

Apoyo económico por cada período académico cursado

Formación sin endeudamiento para los beneficiarios

Pasantía social como mecanismo de retribución

Requisitos para postularse a Jóvenes a la E

Pueden postularse a la convocatoria:

Estudiantes de grado once próximos a graduarse

Bachilleres bogotanos de hasta 28 años de edad

Personas interesadas en programas de educación superior, técnica profesional o tecnológica

Jóvenes que no posean título profesional universitario

La convocatoria incluye además 350 cupos especiales para la línea “Talentos Excepcionales”, dirigida a jóvenes con alto desempeño académico, artístico o deportivo.

¿Cómo puede inscribirse a Jóvenes a la E?

Los interesados deben seguir estos pasos:

Registrarse en la plataforma SICORE de la Agencia Atenea Diligenciar completamente la hoja de vida Cargar los documentos requeridos Seleccionar tres programas académicos de preferencia Confirmar la postulación antes del cierre de la convocatoria

Los beneficiarios de programas anteriores de formación técnica podrán postularse a dos programas de un nivel superior. La convocatoria además tiene un cronograma y fechas límite ara poder inscribirse. Estos son los plazos descritos por el programa:

Cierre de inscripciones : 15 de diciembre de 2025

: 15 de diciembre de 2025 Publicación de resultados: A partir del 15 de diciembre de 2025

A partir del 15 de diciembre de 2025 Inicio de actividades académicas: Primer semestre de 2026

Las autoridades recomiendan a los interesados realizar el proceso de inscripción con anticipación para evitar contratiempos técnicos en la plataforma.

