“Nos dijeron que no habláramos del volcán para no asustar a la gente”: ex director Defensa Civil.

Manizales

40 años después de la tragedia generada por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz, aún se escuchan las voces de quienes aseguran que las muertes registradas en Armero, Villamaría y Chinchiná; pudieron haberse evitado.

En Caracol Radio, hablamos con el entonces director de la Defensa Civil en Caldas, Omar Gómez, quien relató cómo, semanas antes de la tragedia de Armero, había advertido sobre el riesgo inminente de una erupción del volcán y cómo los lahares podían llegar hasta esa población, la cual se vería seriamente afectada, sin embargo, sus propuestas de prevención no fueron respaldadas, bajo el argumento de que se podía generar “pánico colectivo” entre la población.

Le puede interesar: “La tragedia de Armero fue advertida por los geólogos más importantes de la época”: Experto

Antes de la emergencia ya se conocía información importante para la prevención del riesgo

El entonces director de la Defensa Civil y quien es una de las personas que cuenta con los censos realizados días antes de la emergencia, recordó que 15 días antes del 11 de noviembre de 1985, estuvo en la plaza principal de Armero socializando los planes de emergencia y pidiendo apoyo para instalar alarmas ante la posible crecida de los ríos. Su solicitud, dice, fue desestimada.

“Me dijeron, ‘No hable de eso, doctor, que la gente se asusta’ (...). Pedí cinco sirenas con radioteléfonos que costaban 750 mil pesos y que habrían podido salvar más de 1.800 vidas”, destacó en entrevista con Caracol Radio en el marco de la conmemoración de los 40 años de la tragedia.

Le puede interesar: 40 años de la erupción del Volcán Nevado del Ruiz: el primer testimonio que confirmó la emergencia

Un año antes ya se evidenciaba la reactivación del volcán

El exdirector explicó que, desde diciembre de 1984, el volcán mostraba signos claros de reactivación. “El 22 de diciembre hubo emisión de gases y azufre. Desde ese momento supe que algo grave podía pasar. Coloqué un radioteléfono en el refugio del Ruiz y todos los días recibíamos reportes. No había sismógrafos; yo registraba la actividad manualmente”, contó.

Insiste en que a pesar de sus advertencias y de la presentación de un plan de emergencia, las autoridades no aprobaron su propuesta. “En mayo de 1985 pedí instalar una estación vulcanológica. Si se hubiera montado, no habría muerto una sola persona”, afirmó.

Le puede interesar: 40 años de la tragedia: en el 2025 se estrena una ley que honra la memoria de las víctimas

El 13 de noviembre de 1985 el dolor invadió al país

Narró que al conocer que el volcán había hecho erupción, realizó llamados a emisoras de radio de Manizales para enviar un mensaje con carácter de urgencia a la comunidad, “a las 10:20 de la noche llamé por radio y pedí evacuar. Luego fui a las emisoras a hacer el mismo llamado, pero ya era tarde”, dijo recordando esos días de tragedia.

Tras la avalancha, que arrasó con Armero y afectó también zonas de Chinchiná y Villamaría donde más de 3 mil personas fallecieron, los equipos de rescate enfrentaron una de las peores escenas en la historia reciente del país. “Uno solo de mis voluntarios sacó 36 cadáveres. Esa noche entendí que las decisiones que no se toman a tiempo cuestan vidas”, dijo con nostalgia.

Por qué se produjeron 25 mil muertes por una tragedia anunciada

En un libro con el título de su autoría titulado “Por qué se produjeron 25 mil muertes por una tragedia anunciada”, Omar Gómez, revela como se ha documentado durante cuatro décadas la historia del Nevado del Ruiz, insiste en que la lección sigue.

“Los volcanes son cíclicos. Vuelven a despertar. Los gobernantes pueden delegar funciones, pero las responsabilidades no se delegan. La tragedia de Armero fue una erupción anunciada”.