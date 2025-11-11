Fue un milagro, nos dispararon sin detenernos: el relato de gobernador de Arauca tras atentado de ELN

En un testimonio que estremece por su crudeza y revela la crítica situación de orden público en el departamento, el gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató en exclusiva a Caracol Radio los dramáticos momentos que vivió durante el atentado del que fue víctima cuando se desplazaba por carretera hacia el municipio de Tame.

El mandatario regional no duda en calificar de “milagro” su supervivencia tras el ataque perpetrado por un grupo de aproximadamente ocho hombres fuertemente armados.

El hecho ocurrió cuando el gobernador se trasladaba desde Saravena hacia Tame para cumplir con una agenda de trabajo que incluía importantes anuncios en materia de salud y servicios públicos para la región. El ataque se concretó en un puente de un solo caril que obliga a reducir la velocidad, donde los atacantes habían establecido una emboscada.

La emboscada: “Dispararon indiscriminadamente”

Martínez describió con precisión el momento del ataque: “A la salida del puente se encontraban alrededor de ocho hombres fuertemente armados, con arma larga, con fusil, y de manera inmediata dispararon indiscriminadamente contra el vehículo principal en el cual me desplazaba con mi jefe de seguridad".

El gobernador destacó que la robustez del vehículo blindado fue determinante para su supervivencia: “Gracias a Dios, por fortuna, el vehículo pudo resistir tantos impactos que ha recibido y pudimos rápidamente salir del lugar".

La rápida coordinación con el Ejército Nacional permitió que minutos después del ataque, unidades blindadas acudieran al rescate del mandatario y su equipo de seguridad, logrando ponerlos a salvo.

La crisis de seguridad en Arauca: “ELN controla las vías”

Al ser consultado sobre el contexto de seguridad en el departamento, el gobernador fue contundente al señalar al ELN como el principal responsable de la violencia en las carreteras araucanas.

“Ese es el principal factor que tenemos evidentemente en nuestro departamento”, afirmó Martínez, explicando que a través de “estos retenes ilegales de parte de los grupos armados, principalmente el ELN, es que tenemos como consecuencia el secuestro de nuestros funcionarios de la fiscalía, de la policía, de los soldados".

El mandatario se refirió específicamente al reciente secuestro de uniformados ocurrido “sobre la vía nacional que conduce de la ciudad de Arauca a Bogotá”, evidenciando el control que ejercen los grupos armados sobre las principales rutas del departamento.

Esfuerzos de la Fuerza Pública y desafíos

Martínez reconoció los esfuerzos del Ejército Nacional en la región, destacando que “este año el ejército ha evitado 110 acciones terroristas”. Sin embargo, admitió que estos esfuerzos “no son suficientes para garantizar de manera permanente el control y la seguridad sobre las vías de nuestro departamento”.

El gobernador ha insistido ante las autoridades militares para que “en los sectores críticos, en donde los grupos armados establecen estos retenes, tengamos suficiente presencia y permanencia del ejército nacional”.

Consecuencias del control armado de las vías

La situación descrita por Martínez tiene impactos concretos en la población civil y en el desarrollo del departamento. Los constantes retenes ilegales no solo generan zozobra entre los viajeros, sino que afectan la movilidad de bienes y servicios, obstaculizando el comercio y el acceso a servicios esenciales.

El atentado contra el gobernador ocurre en un contexto de recrudecimiento de la violencia en Arauca, donde los enfrentamientos entre grupos armados y las acciones contra la población civil se han incrementado en los últimos meses.