Erasmo Zuleta pide al Gobierno Nacional fortalecer las medidas de protección de los gobernadores

Monteria

El gobernador del departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Erasmo Zuleta Bechara, rechazó de manera categórica el atentado en contra del gobernador del departamento de Arauca, Renson Martínez Prada.

El hecho violento ocurrió durante la mañana del lunes 10 de noviembre, cuando el vehículo en el que se desplazaba el mandatario araucano fue atacado con disparos en el municipio de Saravena, mientras la comitiva se dirigía hacia Tame. Fuentes del equipo del gobernador confirmaron a Caracol Radio que todos los ocupantes salieron ilesos del ataque.

El mandatario cordobés expresó su solidaridad con el pueblo araucano y recordó que, hace pocos días, en el marco de la Cumbre de Gobernadores en el Valle del Cauca, todos los mandatarios regionales manifestaron su profunda preocupación por el aumento de las amenazas y atentados contra la población civil y los servidores públicos en Colombia.

Zuleta Bechara fue contundente en su declaración: “Rechazamos con toda contundencia este acto de violencia en contra de un gobernador que, como todos nosotros, trabaja por el bienestar y la seguridad de su gente. Esto no puede seguir pasando en nuestro país contra ningún ciudadano”.

El impacto del ataque

Las imágenes del vehículo atacado, que han circulado ampliamente, muestran una camioneta con múltiples impactos de bala en los vidrios y la carrocería, evidenciando la gravedad del incidente.

A través de sus redes sociales, el propio gobernador Martínez Prada relató el momento del atentado: “Nos acaban de atacar”, escribió, confirmando el grave hecho.

Según su testimonio, el grupo tuvo que abandonar el vehículo unos diez kilómetros después del ataque, ya que las llantas quedaron destruidas, para continuar el trayecto en otra camionada.

En el automotor viajaban nueve personas, entre ellas el asesor Ángel Andrés Carvajal y los comunicadores Claudia Zuluaga y Alfonso Giraldo, integrantes del equipo de prensa de la Gobernación. Afortunadamente, el gobernador y su comitiva ya se encuentran en el municipio de Tame, acompañados por el comandante de Policía local, y todos están sanos y salvos.

Llamado reiterado al Gobierno Nacional

En su calidad de presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Zuleta reiteró el llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Defensoría del Pueblo para que se fortalezcan las medidas de protección de los mandatarios y líderes sociales en todo el territorio nacional.

“Hace pocos días, desde la ciudad de Cali, advertimos el incremento de las amenazas y atentados en diferentes regiones del país. Es urgente reforzar la presencia y la acción de la Fuerza Pública; sin seguridad, no avanza Colombia”, enfatizó.

Este llamado subraya la creciente alarma entre los líderes regionales sobre la escalada de violencia dirigida contra figuras públicas.

Mientras la Policía adelanta investigaciones para determinar el origen del ataque y los responsables de este nuevo hecho de violencia en el departamento fronterizo, Zuleta Bechara concluyó reafirmando el compromiso de los gobernadores del país con la defensa de la vida, la institucionalidad y la paz en todos los territorios.

Este episodio evidencia el riesgo persistente que enfrentan los servidores públicos en varias zonas de Colombia y pone a prueba los mecanismos de seguridad y protección del Estado.