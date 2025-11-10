Córdoba 2025: Los juegos escolares que encendieron el corazón de Centroamérica y del Caribe

El gobernador Erasmo Zuleta, la ministra Patricia Duque y el alcalde Hugo Kerguelén clausuraron con éxitos los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe.

Montería

El emblemático Parque Simón Bolívar fue testigo del acto de clausura que puso el punto final a los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe – Córdoba 2025.

Durante diez intensos días, la llama deportiva ardió con fuerza, congregando a la juventud del Caribe en una fiesta que trascendió lo meramente competitivo para convertirse en un poderoso catalizador de integración, cultura y desarrollo para la región. El eco de las justas, según las autoridades, resonará mucho más allá del medallero, dejando una huella imborrable en la capacidad organizativa y la proyección del departamento.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, no escatimó elogios al hacer un balance del evento, asegurando que su impacto “superó ampliamente las expectativas”. Para el mandatario, los beneficios obtenidos trascienden lo deportivo y sitúan a Córdoba en el mapa internacional.

“Estos Juegos demostraron que Córdoba tiene talento, capacidad organizativa y una pasión inmensa por el deporte. Durante diez días fuimos el corazón del Caribe. Y hoy, 1.300 deportistas regresan a sus países como embajadores de este territorio, llevando consigo la experiencia, la calidez y el ejemplo organizativo del departamento”, afirmó Zuleta Bechara durante el acto de clausura.

Esta inyección de prestigio vino acompañada de un significativo dinamismo para la economía local, que vio fortalecidos sectores clave como la hotelería, el transporte, la gastronomía y el comercio, consolidando a Córdoba como un destino emergente para el turismo deportivo.

Emociones de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe – Córdoba 2025. Ampliar

Movimiento y talento

Las ciudades de Montería y Cereté se volcaron en la recepción de las delegaciones, generando un movimiento constante en sus centros urbanos y en las inmediaciones de los escenarios deportivos.

La cita congregó a más de 1.300 atletas, acompañados por cerca de 500 integrantes de las comitivas oficiales, provenientes de México, Panamá, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Aruba y el país anfitrión, Colombia.

Todos ellos compitieron con honor en trece disciplinas distintas, desplegando su talento en una red de instalaciones de primer nivel.

Las competencias se desarrollaron con normalidad en escenarios como la Villa Olímpica Norte, la Universidad de Córdoba, la Villa Olímpica de Occidente, la UPB, el Complejo Acuático Villa del Norte, el Centro de Convenciones, el Coliseo Miguel “Happy” Lora, el Pueblito Cordobés, el Coliseo Mario León y el Estadio Luis Carlos “El Calanche” Hernández.

Sobre la infraestructura, el gobernador Zuleta Bechara expresó su satisfacción: “Cada escenario respondió con altura. Agradezco al Ministerio del Deporte, a las alcaldías de Montería y Cereté y al equipo de Indeportes Córdoba. Cuando trabajamos unidos, demostramos de qué está hecha nuestra tierra”.

Se destaca la inclusión

Sin embargo, si hay un adjetivo que quedará ligado a la memoria de los VII Juegos Escolares, ese es el de la inclusión. La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, destacó enfáticamente el papel de Córdoba como una sede comprometida con la igualdad de oportunidades, señalando que disciplinas como la paranatación y el paraatletismo recibieron un impulso histórico dentro del marco del evento.

“Estos Juegos serán recordados como la edición de la inclusión. Niños y jóvenes con discapacidad demostraron que pueden y deben tener oportunidades a través del deporte”, resaltó la ministra, subrayando mediante sus declaraciones el compromiso del país con el desarrollo y la visibilidad del deporte adaptado.

Este esfuerzo colectivo no hubiera sido posible sin el trabajo silencioso y dedicado de más de 220 voluntarios cordobeses, quienes fueron piezas esenciales en áreas críticas como la logística, el protocolo y la atención personalizada a cada una de las delegaciones visitantes.

VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe – Córdoba 2025. Ampliar

El medallero de los Juegos

En el plano estrictamente competitivo, el medallero general tuvo un claro dominador: Venezuela se alzó como el gran ganador de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe – Córdoba 2025, al acumular un impresionante botín de 193 medallas, desglosadas en 97 de oro, 56 de plata y 40 de bronce.

La delegación de Colombia, representando al país anfitrión, ocupó un meritorio segundo lugar con un total de 171 preseas, fruto de 57 medallas de oro, 65 de plata y 49 de bronce. En esta hazaña colectiva, el departamento de Córdoba tuvo una contribución destacada a través del desempeño excepcional de varios de sus jóvenes talentos.

La boxeadora Sofía Cristina Alvear Paternina subió tope a lo más alto del podio para recibir la medalla de oro, mientras que el atleta Andrés Ignacio Valdez Otálvaro consiguió la plata en su disciplina. Completan el cuadro de honor cordobés la boxeadora María Isabel Ramos Pinto, quien obtuvo bronce, y la ajedrecista Isabela Cabrales Almanza, quien se hizo con dos medallas de bronce.

El tercer lugar del cuadro de medallas fue para México, que finalizó su participación con 17 oros, 33 platas y 35 bronces. Así, con el fuego apagado en el Parque Simón Bolívar, Córdoba cierra un capítulo que no es un final, sino el punto de partida para un legado perdurable de deporte, unidad y progreso.