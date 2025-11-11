“Es presumible que sea un grupo armado ilegal”: Defensoría por atentado contra el gobernador de Arauca

La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado contra el gobernador del Departamento de Arauca, Renson Martínez Prada.

El vehículo en el que se movilizaba el mandatario departamental fue atacado con disparos de arma de fuego cuando iba por la vía que comunica a los municipios de Fortul y Saravena.

“Aunque se desconoce el autor, es presumible que sea un grupo armado ilegal que participa en el conflicto armado interno”, informó la entidad que, advirtió que este hecho constituye una nueva infracción del derecho internacional humanitario (DIH).

“Los servidores públicos hacen parte de la población civil, de manera que este hecho vulnera la obligación de respetar el principio de distinción, es decir, el deber de los actores armados de mantener a los civiles al margen de sus acciones bélicas. Nos solidarizamos con el señor Gobernador, así como con las otras personas que iban en el vehículo y sus familiares, que ahora enfrentan miedo e incertidumbre”, se lee el pronunciamiento.

Para el organismo que defiende los derechos humanos, este lo sucedido “agrava más el temor y la zozobra en el que permanentemente viven las y los araucanos”.

“Hoy, más que nunca, necesitan garantías reales, efectivas e inmediatas que protejan su vida e integridad. Proponemos la instalación de una mesa facilitada por agentes humanitarios, en la que la Defensoría del Pueblo está dispuesta a participar. En tal mesa se podrían adoptar acuerdos para la protección de personas y bienes civiles en el departamento”, señalan.