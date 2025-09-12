Gobernadores piden al Gobierno que se redefinan políticas de seguridad y orden público // Fotos: FND - Federación Nacional de Departamentos

Tras la cumbre de gobernadores que se llevó a cabo en el Chocó, los mandatarios departamentales, a través de la Federación de Departamentos, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se redefinan las políticas de seguridad.

Lo que piden es que se garantice el orden público en los territorios y que así mismo, “se tomen acciones contundentes que frenen la avanzada criminal de los grupos armados ilegales”. De hecho, señalaron que el aumento en la inseguridad representa un riesgo para la institucionalidad del país.

“Durante este año han sido asesinados y heridos más de 500 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, lo que representa más de un 150% en comparación con el mismo periodo del año pasado”, aseguró el gobernador de Córdoba y presidente de la FND, Erasmo Zuleta.

A propósito, Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, insistió en que la seguridad es transversal al desarrollo y alertó que “si se flaquea o se falla en esta, no hay crecimiento en ningún sector, ni condiciones sociales, económicas y ambientales favorables”.

Gobernadores alertan por gestión de desastres

Sumado a esto, los gobernadores reclamaron al Gobierno Nacional por la atención y gestión del riesgo de desastres. Según dijo la gobernadora del Tolima, los recursos de las entidades territoriales resultan insuficientes.

“La naturaleza avisa y a la naturaleza hay que prestarle atención, de ahí la importancia de que los sistemas de alertas tempranas cuenten con constante mantenimiento y actualización, (..) sin embargo, los recursos de las entidades territoriales resultan insuficientes para esta materia”.

Agregaron los gobernadores que las características geográficas del país y la dinámica del cambio climático y demás retos ambientales que enfrenta el mundo en general, “exigen que se priorice la prevención, sobre todo en materia de asignación de recursos y fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales que les permita no solo planificar sus acciones para evitar la materialización de desastres sino atender oportunamente las emergencias”.