En Colombia hay 2 millones de pequeños negocios de los cuales 200 mil viven del rebusque

El DANE presentó los resultados del Censo Económico Nacional Urbano, el cual fue desarrollado entre 2024 y 2025, después de 34 años sin una medición de este tipo, mostró que actualmente en Colombia hay 2.005.613 negocios en las zonas urbanas del país, incluyendo San Andrés y Providencia. De ellos, 219.042 son comercios que funcionan en la calle.

¿Cuáles son los sectores de estos comercios?

De acuerdo con los resultados de este censo, los sectores se distribuyen en Comercio, seguido por Servicios e Industria, distribuidos de la siguiente manera:

Comercio : que representa el 53% de los comercios en Colombia, están el comercio al por mayor y al por menor, y la reparación de carros y motos.

Servicios: que representa el 32% de los comercios en Colombia se encuentran los servicios de alojamiento y comida , información y comunicaciones, actividades de seguros e inmobiliarias.

, información y comunicaciones, actividades de seguros e inmobiliarias. Industria manufacturera que representa el 5,2% de los comercios en el país.

¿En qué ciudades hay más ventas en la calle?

En temporada de diciembre y en otras épocas del año de celebraciones, las ventas en la calle aumentan. Desde el DANE identificaron que en Bogotá se concentra este tipo de comercio, es decir, una de cada 5 que hay en el país.

Entre las ciudades con mayor número de comercios que operan en la calle son:

Bogotá con 42.097 comercios

Medellín con 13.692

Cali con 12.213

Barranquilla con 9.684

Cartagena de Indias con 6.558

¿En qué ciudades hay menos comercio?

Vaupés cuenta con 702 pequeños comercios

comercios Guainía registra 1.104

Vichada que registra 2.114

Amazonas 2.207.

“El Censo Económico no solo actualiza el mapa de la economía urbana después de más de tres décadas, sino que nos entrega una radiografía completa, a color y en alta definición, sobre cuántas unidades económicas existen, dónde están y a qué sectores pertenecen. Cada cifra es el reflejo del trabajo de miles de personas y de la confianza de quienes abrieron sus puertas para construir esta fotografía del país productivo”, señaló la Directora del DANE, Piedad Urdinola.

El censo se realizó en 1.102 municipios de Colombia, la isla de San Andrés y Providencia, y 18 áreas no municipalizadas. Frente a las condiciones que plantearon para ser censado en esta investigación era que existiera un aviso visible en la puerta de un hogar o establecimiento.