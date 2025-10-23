Después de 34 años, el DANE alista los resultados del Censo Económico Nacional Urbano

Después de más de tres décadas, Colombia volvió a realizar el Censo Económico Nacional Urbano, una operación que permitirá conocer con detalle cómo se mueve la economía en las principales ciudades del país.

En el foro ‘Datos que transforman: impacto y legado del Censo Económico para Colombia’ La directora del DANE, Piedad Urdinola, explicó en entrevista con Caracol Radio que este es ‘el operativo estadístico más importante de las últimas décadas’, con el que se busca actualizar la información económica que no se renovaba desde hace 34 años.

Modernización tecnológica y recolección en tiempo real

El censo no solo implicó un esfuerzo logístico sin precedentes, según explicó la directora del DANE, Piedad Urdinola, este proceso se convirtió en ‘el operativo estadístico más importante de las últimas décadas’, tras el uso de herramientas tecnológicas, recolección digital en tiempo real y una logística que involucró a más de 8.000 personas en todo el territorio nacional.

“Más de 8.000 personas que recorrieron todo el país. Logísticamente, fue lo más difícil de sortear para llegar a hacer ese trabajo del que ya hoy estamos en la parte final”, agregó la directora.

Durante el foro, Urdinola destacó que el censo no solo midió a las grandes empresas, sino también a los pequeños negocios y a la economía popular. “Por primera vez estamos midiendo todo el tejido económico urbano, desde los grandes establecimientos hasta los emprendimientos familiares y los vendedores informales”, afirmó.

El nuevo censo es híbrido e inclusivo

Por primera vez, el DANE llevó a cabo un censo híbrido, combinando tres métodos: entrevistas en campo, registros administrativos (como los de las cámaras de comercio) y formularios web auto-diligenciados.

Además, este censo incluyó la medición de la economía popular y un enfoque étnico-racial siendo el segundo en el mundo en hacerlo, después de Estados Unidos.

“En el pasado no se había hecho así, en todo este siglo los censos que se han realizado fueron a través de algunas compañías que se contrataron para hacerlo y este es 100% hecho en el DANE. Eso también de alguna manera da más confianza en en los datos y en el trabajo, (..) demuestra la madurez técnica y tecnológica en la que está la entidad y el país”, dijo la directora.

Impacto nacional, departamental y municipal

En el foro ´Datos que transforman: impacto y legado del Censo Económico´, la directora aseguró que este operativo estadístico abarcó 1.102 municipios y 18 áreas no municipalizadas, ofreciendo una visión detallada de la actividad económica urbana a nivel nacional, departamental y local.

Además, reitera que, “Esta información permitirá actualizar el PIB, las cuentas nacionales y los marcos muestrales para encuestas futuras, además de servir como base para la planeación regional y municipal”.

Los resultados preliminares se presentarán el 11 de noviembre

El DANE anunció que el próximo 11 de noviembre presentará los resultados preliminares del Censo Económico Nacional Urbano. Estos datos mostrarán el número total de unidades económicas, su distribución en el territorio y las principales ramas de actividad. Los resultados definitivos se conocerán en 2026, una vez concluya el procesamiento total de la información.

“El censo económico es una apuesta por el conocimiento y por el futuro del país. Los datos hablarán muy pronto y nos permitirán entender de verdad la diversidad y el potencial de la economía urbana colombiana”, concluyó la directora del DANE.