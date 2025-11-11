900 Personas en Quindío se han beneficiado del proyecto de economía popular de la Cámara de Comercio

Armenia

El municipio de Salento se convirtió en un nuevo escenario del programa de Economía Popular liderado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, con el respaldo de la Policía Nacional, Comfenalco y la Alcaldía Municipal.

En esta oportunidad, la iniciativa llegó para fortalecer la labor de los cuidadores de vehículos pertenecientes a la Asociación de Zonas Azules de Salento – Cuidadores de Vehículos, un grupo conformado por 25 asociados, en su mayoría adultos mayores, que hoy encuentran en este programa una oportunidad para fortalecer su trabajo y mejorar su calidad de vida.

A la fecha el programa de Economía Popular de la Cámara de Comercio, beneficia a más de 900 actores que transforman realidades productivas de emprendedores, tenderos, vendedores de tinto, recicladores, estilistas y asociaciones comunitarias.

Rodrigo Estrada Presidente Cámara de Comercio

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada subrayó “la Cámara desde hace 2 3 años estamos trabajando el tema informal en todos los municipios, a los que manejan café especial el café en la calle en Calarcá, por ejemplo, los que hacen todo el tema de reciclaje y hoy estamos aquí en Salento en zonas azules.

Un programa social empresarial, porque son personas que están desde los 60, 70, 84 años trabajando en la calle, lo que la Cámara organizó fue una alianza con la alcaldía, con la policía, con Comfenalco, con Cámara de Comercio para que ellos tengan mejor calidad de vida, programas sociales, programas empresariales, capacitación en todo sentido

Ellos tienen una gran responsabilidad. En Salento mostraba un dato, por ejemplo, en esta época de Semana Santa entraron cerca de 40 000 vehículos a Salento. En 6 días, en 6 días son más de 100 000 personas y a ellos les corresponde atenderlos, guiarlos, dar información turística. O sea, son muy valiosos. Y por eso reconocerles, apoyarlos en lo empresarial, que le vaya bien económicamente, pero también apoyarlo en el tema social.

Economía popular en todos los municipios

En Circasia también tenemos un sector similar, que es el de también que cuida automóviles, un sector que ya lleva un año trabajando. Empezamos hace poco en Calarcá con los tintos, la gente que vende tintos en la calle, organizándolos, capacitándolos. Y algo muy importante, sincero de los empresarios, empresarios formales capacitándolos a ellos en darle, por ejemplo, un buen café.

El tema de recicladores, un grupo de más de 300 personas estamos trabajando con ocho asociaciones, entonces también para que tengan más rutas selectivas y el objetivo es además de lo social, lo económico, que le van a mejorar a ellos en sus ventas.

Por ejemplo, en Circasia ya montamos con la gente de allá Nequi y David Plata para que ellos puedan cobrarle al que le dicen, “No tengo plata, no tengo efectivo, yo tengo David Plata, yo tengo Nequi.” Entonces, y les ha ido ya bien con ese tema.

Sí, voy a dar un dato, en el sector, de belleza que es peluquería barberías como tal, tenemos cerca de 1400 registrados formales y más de 2000 informales. Entonces, esos 2000 informales, si están en su negocio, en su casa, en su garaje o en su sala atendiendo, estamos también con ellos trabajando, haciendo gestión con ellos para que se puedan, crecer en su negocio.

El alcalde del municipio de Salento, Santiago Ángel Morales “Muy contentos con la articulación de la policía y la Cámara de Comercio logramos tener un curso intensivo con la Asociación de Zonas Azules de nuestro municipio, donde ellos se capacitaron y hoy se les está entregando su diploma correspondiente y su certificación porque ellos son la puerta de ingreso de todos los turistas que nos llegan a nuestro municipio.

El presidente de la asociación de zonas azules de Salento Nelson Hoyos Castro “para nosotros significa mucho estas capacitaciones, como un adelanto de las cosas, sobre el oficio que nosotros desempeñamos, lo que hizo Cámara de Comercio, le agradecemos a la Alcaldía Municipal, a la Casa de Santiago Morales, alcalde, a inspección de policía, porque la verdad es que en eso sí hemos adquirido mucho más conocimiento, más fundamento ante el turismo que nos visitan para una buena atención y todas estas cosas que requieren pacientes que nos visitan pues es aquí a nivel departamental, nacional, internacionalmente.

¿Qué es lo más difícil de esa labor?

Esa labor es muy difícil muchas cosas. Vamos, yo felicito a los compañeros porque la verdad es que ellos le están poniendo el pecho y la espalda, en el frío, en el calor, están en responsabilidad de vehículos, están también trato con los turistas. Entonces, la verdad que si es una labor siempre un poco durita.

El comandante de la policía, el coronel Luis Fernando Atuesta, “un evento muy importante, verdad un lindo evento a través del cual nos vinculamos con la Cámara de Comercio y con diferentes autoridades, principalmente la alcaldía de Salento, en términos de capacitación a estas 25 personas que hoy son promotores de convivencia y seguridad ciudadana, 25 personas que oscilan además en un rango de edad importante entre los 65 y casi 80 años de edad.