Esto es lo que necesita Medellín para conseguir el punto invisible en la Liga Colombiana

¡Cinco equipos luchan por dos cupos a cuadrangulares! Este miércoles 12 de noviembre arranca la fecha 20 de la Liga Colombiana que definirá cuales serán los ocho equipos que clasifiquen a la siguiente instancia del torneo, todos con el mismo objetivo, coronarse campeón del fútbol colombiano del segundo semestre.

Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Tolima, Fortaleza y Junior son los seis equipos que clasificaron a los cuadrangulares, mientras que América de Cali, Alianza, Independiente Santa Fe, Águilas Doradas y Once Caldas son los que están en la lucha de conseguir dos últimos dos cupos.

Así quedó la tabla de posiciones

Así quedó la tabla de posiciones

Estas son las cuentas que necesita el DIM

Independiente Medellín, que parcialmente es líder de la tabla con 37 puntos, los mismos que tiene Atlético Nacional que es segundo y Bucaramanga que es tercero. La diferencia es que los dirigidos por Alejandro Restrepo han marcado 43 goles mientras que el Verdolaga 37, razón por la cual es segundo.

Medellín se enfrentará con América de Cali en el estadio Atanasio Girardot este jueves 13 de noviembre a partir de las 7:00 de la noche. Es preciso mencionar que a la misma hora se disputarán ocho partidos en simultaneo que corresponden a los equipos que están en la lucha por entrar a los cuadrangulares.

Si gana: Tiene la ventaja de la diferencia de goles a favor que le saca a Nacional y Bucaramanga y aseguraría ser la cabeza de serie, siempre y cuando Nacional no gane por más de un gol que ellos o Bucaramanga por dos goles más que ellos..

Si empata: Necesita que Atlético Nacional no le gane a Junior y que Bucaramanga no supere al Pasto. Un empate en ambos partidos le serviría para que Medellín se quede con el punto invisible.

Si pierde: Tendrá que esperar que tanto Nacional o Bucaramanga pierdan sus respectivos partidos, además de Tolima y/o Fortaleza. En otras palabras, que solo uno de esos cuatro equipos gane.