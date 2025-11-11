Alejandro Restrepo tras la clasificación del DIM a la final: “Queremos ser campeones”

Independente Medellín igualó 1-1 con Envigado en el partido de vuelta , sin embargo, logró clasificarse a la final de la Copa Colombia, luego de que el marcador global terminara 2-1 a favor del Poderoso.

Bayron Garcés fue el encargado de abrir el marcador igualar la serie en el global en el Atanasio Girardot, pero dos minutos después, Diego Moreno volvió a poner en ventaja a Medellín, sellando la clasificación del equipo a la final de la Copa.

Cabe recordar que Medellín está a la espera de conocer su rival que saldrá del compromiso entre Atlético Nacional y América de Cali, el próximo domingo 16 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero.

“Queremos ser campeones, tenemos una nueva oportunidad”

Posterior a la victoria del Medellín, el director técnico, Alejandro Restrepo atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa, donde se mostró satisfecho por el resultado obtenido casa, reconoció el buen desempeño que tuvo Envigado y agradeció a la hinchada por su apoyo.

Restrepo inició reconociendo el buen trabajo del director técnico de Envigado: “Bajo la dirección de Andrés Orozco, Envigado siempre ha sido un equipo competitivo. Es muy difícil ver que los goleen porque compiten en todos los partidos con mucha intensidad, como la de hoy, y entregaron hasta lo último”.

“Agradecer a la hinchada, porque hoy nos acompañaron en masa. Ver el estadio lleno un lunes refleja la ilusión que tenemos todos de ganar un título y de competir. Este es un proyecto que tiene muchas aristas y una de ellas es ser campeones; tenemos una nueva oportunidad”, destacó Restrepo.

Por último, resaltó el compromiso que tiene el equipo en querer consagrarse campeón de la Copa Colombia: “Nunca se han caído en los momentos de dificultad y nos han acompañado en un semestre que arrancó con altibajos. Por eso creemos y tenemos que creer hoy más que nunca de que se puede”.

