Cierre temporal de dos carriles en la Avenida NQS por obras de mantenimiento

Según la entidad, las intervenciones se realizarán durante 10 días, hasta el próximo jueves 20 de noviembre, afectando la movilidad en el sentido sur–norte, entre las calles 18 y 19, en la zona conocida como Paloquemao.

El cierre responde a las afectaciones ocasionadas por el paso de un vehículo de carga extradimensional, que superó la altura permitida del puente, generando daños estructurales en su parte inferior.

El IDU informó que las obras incluyen la reparación estructural, preventiva y de reforzamiento del puente.

“El trabajo consiste en retirar de forma controlada el concreto deteriorado, reparar la zona afectada con concreto de alto rendimiento, reforzar la estructura con fibras metálicas, aplicar recubrimientos protectores y restaurar la vida útil del puente”, señaló la entidad.

El cierre de los carriles está contemplado dentro del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el cual prevé cierres parciales o totales en el carril intervenido con el fin de garantizar la seguridad de los transeúntes y de los trabajadores durante la ejecución de las obras.

El IDU también advirtió que podrían presentarse afectaciones en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), ya que debajo del corredor vial existe una parada que podría alterar temporalmente algunas rutas. Entre ellas se encuentran las 599, A605, A633, A643, A708, B609, B631, SE14, T11, T26 y T163.

