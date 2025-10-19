Bogotá acelera obras claves para transformar su movilidad y recuperar la confianza ciudadana

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, fue el invitado al espacio “El Personaje de la Semana” de Caracol Radio, donde habló sobre el estado actual de las obras de infraestructura en Bogotá y los principales retos de la ciudad para mejorar su movilidad y calidad de vida.

Continuidad y cumplimiento de obras atrasadas

Según el director, uno de los principales objetivos de la administración actual, es dar continuidad a proyectos que estaban rezagados. De los 76 proyectos activos, ninguno estaba al día cuando inició el gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán.

Molano aseguró que el propósito es entregar al menos el 80% de las obras de valorización durante el actual periodo. Entre ellas, ya se entregaron tramos de la Caracas Sur, la Boyacá entre la 170 y la 183, la calle 153 y el Canal Córdoba.

“El mandato del alcalde es claro, poner la casa en orden y entregar las obras atrasadas antes de iniciar nuevas”, enfatizó Molano en los micrófonos de Caracol Radio.

Avances del Metro y los próximos proyectos de movilidad

El funcionario confirmó que el Metro de Bogotá avanza de manera sostenida. Actualmente ya hay trenes ensamblados en Cartagena que se dirigen hacia la capital, y el proyecto se complementa con obras viales estratégicas como la Avenida 68, que conectará con la troncal de las Américas y la calle 26.

Además, aseguró que el primer tramo de la 68 será habilitado en noviembre, permitiendo así, el paso de buses de TransMilenio. El plan contempla entregar nueve grupos de obra entre 2025 y 2027.

Otros proyectos destacados incluyen:

Avenida Ciudad de Cali , que alcanzará aproximadamente un 90% de avance este año.

, que alcanzará aproximadamente un 90% de avance este año. Carrera Séptima , cuya construcción iniciará entre diciembre y enero.

, cuya construcción iniciará entre diciembre y enero. Suba–Cota , con una inversión de 1.2 billones de pesos , que busca descongestionar el noroccidente de la ciudad.

, con una inversión de , que busca descongestionar el noroccidente de la ciudad. Puente de La Rincón y Puente 153, obras de valorización que se entregarán entre finales de 2025 y comienzos de 2026.

Cultura ciudadana: el otro frente de transformación

En esta edición, el director Orlando Molano destacó que el cambio que vive Bogotá no solo es en obras o infraestructura, sino también cultural y de comportamiento ciudadano.

Explicó que las grandes inversiones en infraestructura solo serán sostenibles si van acompañadas de una transformación en la forma como los bogotanos se relacionan con su entorno.

“Estamos invirtiendo en infraestructura, pero también necesitamos respeto. Respetar la cebra, el peatón, al ciclista, recoger los desechos, usar los espacios públicos correctamente. Eso también transforma la ciudad”, dijo el director.

Finanzas y perspectivas a la capital

El director del IDU reconoció que el panorama económico es retador. “No podemos cobrar una valorización si aún no hemos entregado lo prometido. Primero debemos cumplir”, afirmó Molano.

Pese a las limitaciones, aseguró que los recursos actuales para los proyectos en ejecución están garantizados. El reto será definir el financiamiento de las nuevas obras a partir de 2026, en coordinación con la Secretaría de Hacienda.

Finalmente, el director del IDU, Orlando Molano, insistió en que el compromiso del Distrito es devolverle la esperanza a los bogotanos con resultados visibles. “Los ciudadanos ya ven avances, y aunque el tráfico y el polvo sean molestos, lo importante es que las obras se están entregando”, concluyó.