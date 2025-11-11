Cali y Yumbo vibraron con el International Pádel Américas Cup 2025: deporte, inclusión y proyección

El Valle del Cauca volvió a demostrar por qué es considerado una potencia deportiva en América. Durante cinco días, del 5 al 9 de noviembre, las ciudades de Cali y Yumbo fueron el epicentro del International Pádel Américas Cup (IPAC) 2025, un torneo que reunió a destacados exponentes del pádel nacional e internacional y que dejó una huella imborrable por su organización, competitividad e impacto social.

Con una bolsa de premios que alcanzó los 30 millones de pesos, el evento convocó a los mejores jugadores del continente. En la categoría profesional, la dupla argentina conformada por Gabriel González y Joaquín Basovnik, oriundos de La Tigra (Chaco), se llevó el título de campeones, mientras que los subcampeones recibieron un incentivo de $5 millones.

El torneo se disputó en las sedes Just Pádel y Prime Pádel, escenarios de primer nivel que ofrecieron una experiencia completa para deportistas y espectadores, con zonas de descanso, espacios gastronómicos, transmisión profesional y actividades paralelas de carácter cultural y recreativo.

Además de ser una competencia deportiva, el IPAC se consolidó como un espacio de integración, inclusión y proyección para el pádel en la región. Participaron hombres y mujeres en diferentes divisiones —desde Open hasta Sexta—, todas bajo las normas de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que garantizó un alto nivel competitivo.

“Este evento es más que un torneo: es una plataforma para el talento latinoamericano y una vitrina para mostrar lo que somos capaces de hacer desde Cali y Yumbo”, expresó Henry Céspedes, presidente del IPAC, al destacar la proyección del campeonato hacia el 2026, año en el que planea expandirse con dos ediciones oficiales en distintos países.

Por su parte, Carlos Diago, miembro del comité organizador y exsecretario del Deporte de Cali, resaltó el significado del certamen: “El IPAC no solo impulsa el deporte, sino que fortalece la imagen del Valle del Cauca como un territorio que cree en el desarrollo, la inclusión y el crecimiento a través del deporte”.