Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán cortes de agua y reparaciones hoy martes
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Cali, noviembre 11 de 2025. EMCALI adelanta hoy martes 11 de noviembre labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, alumbrado público y alcantarillado.
En materia de acueducto, los grupos operativos trabajan en los barrios:
- Los Lagos, carrera 27 # 72 Y 10
- Villa del Sur, carrera 42 B # 28 C 04
- Altos de Santa Elena, calle 1 A Oeste # 100 A - 49 / Carrera 100 A Oeste # 1 D - 33
- Bolívar en Yumbo, Carrera 1 A # 13 - 17
Además, se realizan intervenciones especiales en:
- Centralia, por daño en acometida de 2 pulgadas, en la carrera 32 A con Avenida 2 BN, se cerró el circuito.
- Santa Teresita, donde habrá suspensión temporal del servicio desde las 8:00 a.m. en la calle 13 Oeste con 2
En el frente de energía, se adelantarán revisiones y modernización de la red:
- En el circuito Desepaz se repondrán siete postes de concreto en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, con suspensión del servicio entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. A la altura de la carrera 27 C con calle 96
También se instala cable ecológico en sectores urbanos como:
- Prados del Norte, en la calle 42 N, entre la Avenida 3 N, hasta la Avenida 3 FN
- Santa Elena, en la carrera 29, entre la calle 22 hasta la calle 25
- Simón Bolívar, en la carrera 17 F5, entre la calle 27 C1 hasta la diagonal 20
- En la zona rural, en el corregimiento La Elvira, sector Las Neblinas, donde el corte será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
El área de alumbrado público trabaja en la reparación de más de 100 luminarias en barrios como Valle del Lili, El Caney, Alto Jordán, República de Israel, Nápoles y Belalcázar.
Finalmente, en alcantarillado se realizan labores de limpieza y mantenimiento en el Canal Oriental, a la altura de San Luis y Petecuy, y en el Canal Autopista 1, entre la Transversal 29 y el puente de los Mil Días.