Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán cortes de agua y reparaciones hoy martes

Cali, noviembre 11 de 2025. EMCALI adelanta hoy martes 11 de noviembre labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, alumbrado público y alcantarillado.

En materia de acueducto, los grupos operativos trabajan en los barrios:

Los Lagos , carrera 27 # 72 Y 10

, carrera 27 # 72 Y 10 Villa del Sur , carrera 42 B # 28 C 04

, carrera 42 B # 28 C 04 Altos de Santa Elena , calle 1 A Oeste # 100 A - 49 / Carrera 100 A Oeste # 1 D - 33

, calle 1 A Oeste # 100 A - 49 / Carrera 100 A Oeste # 1 D - 33 Bolívar en Yumbo, Carrera 1 A # 13 - 17

Además, se realizan intervenciones especiales en:

Centralia , por daño en acometida de 2 pulgadas, en la carrera 32 A con Avenida 2 BN, se cerró el circuito.

, por daño en acometida de 2 pulgadas, en la carrera 32 A con Avenida 2 BN, se cerró el circuito. Santa Teresita, donde habrá suspensión temporal del servicio desde las 8:00 a.m. en la calle 13 Oeste con 2

En el frente de energía, se adelantarán revisiones y modernización de la red:

En el circuito Desepaz se repondrán siete postes de concreto en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, con suspensión del servicio entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. A la altura de la carrera 27 C con calle 96

También se instala cable ecológico en sectores urbanos como:

Prados del Norte , en la calle 42 N, entre la Avenida 3 N, hasta la Avenida 3 FN

, en la calle 42 N, entre la Avenida 3 N, hasta la Avenida 3 FN Santa Elena , en la carrera 29, entre la calle 22 hasta la calle 25

, en la carrera 29, entre la calle 22 hasta la calle 25 Simón Bolívar , en la carrera 17 F5, entre la calle 27 C1 hasta la diagonal 20

, en la carrera 17 F5, entre la calle 27 C1 hasta la diagonal 20 En la zona rural, en el corregimiento La Elvira, sector Las Neblinas, donde el corte será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

El área de alumbrado público trabaja en la reparación de más de 100 luminarias en barrios como Valle del Lili, El Caney, Alto Jordán, República de Israel, Nápoles y Belalcázar.

Finalmente, en alcantarillado se realizan labores de limpieza y mantenimiento en el Canal Oriental, a la altura de San Luis y Petecuy, y en el Canal Autopista 1, entre la Transversal 29 y el puente de los Mil Días.