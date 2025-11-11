Bomberos rescataron con vida a un perrito durante incendio en el centro de Medellín

Bomberos rescataron a un perro de un incendio en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Un operativo conjunto entre el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín, la Policía Nacional y el Cuerpo Oficial de Bomberos permitió controlar un incendio que se presentó en un local comercial del barrio Villa Nueva, comuna 10–La Candelaria.

Gracias a la rápida detección del fuego por medio de las cámaras de videovigilancia, se activó de inmediato la atención de los organismos de emergencia. Durante la intervención, los bomberos lograron rescatar con vida a un perro que permanecía atrapado dentro del establecimiento y que pertenecía a la dueña del lugar.

Los uniformados ingresaron al local comercial para extraer al animal casi sin signos vitales para luego suministrarle oxígeno mediante una máscara especializada. Posteriormente, el canino fue estabilizado y recibió líquidos y alimento.

“Cuando una cámara funciona, salva vidas. Este caso demuestra que Medellín cuenta con un sistema de seguridad y emergencias de primer nivel, donde cada segundo cuenta para proteger la vida y el bienestar de todos”, destacó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Más detalles

El incendio fue controlado sin dejar personas lesionadas ni daños estructurales de consideración. La oportuna acción de los bomberos evitó que las llamas se propagaran a otros locales del sector. Minutos después, la propietaria del negocio llegó al lugar y se reencontró con su mascota.

Las causas de la conflagración son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, mientras que la Secretaría de Seguridad y Convivencia reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la red de videovigilancia y la capacidad de respuesta ante emergencias en todo el territorio.