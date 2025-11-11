Capturan a presunto coordinador de sicarios en San Roque, se le incautaron más de 230 pruebas

San Roque, Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia capturó en flagrancia a alias “Manigueto”, presunto coordinador de sicarios en el municipio de San Roque, subregión Nordeste de Antioquia, perteneciente a la subestructura Pacificadores de Samaná, adscrita al Bloque Magdalena Medio.

Allanamientos e incautaciones

Durante la diligencia de allanamiento y registro, las autoridades incautaron más de 230 elementos probatorios entre armas, uniformes, comunicaciones, estupefacientes y equipos de medición.

El Coronel Óscar Mauricio Rico, Comandante Departamento de Policía Antioquia expresó “El procedimiento de allanamiento y registro, se logró incautar una pistola, dos cartuchos para la misma, calibre nueve milímetros, treinta cartuchos para fusil cinco cincuenta y seis, dos uniformes de uso exclusivo de la Policía Nacional, unos radios de comunicación y equipo celular, y ciento noventa y tres gramos de estupefacientes”

Perfil criminal del capturado

Alias “Manigueto” se habría desmovilizado del Bloque Metro de las extintas AUC y mantenía injerencia criminal en el perímetro urbano y rural de San Roque. Según las investigaciones, coordinaba homicidios selectivos y la comercialización de sustancias estupefacientes. Además, registra antecedentes por amenazas, desplazamiento forzado y constreñimiento ilegal.

De acuerdo con la Policía, el capturado es uno de los principales dinamizadores del componente armado de la subestructura Pacificadores de Samaná.