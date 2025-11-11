Detectan 17 ocupaciones irregulares de espacio público en zona de expansión de San Cristóbal

Medellín, Antioquia

El Distrito llevó a cabo una intervención en el área de expansión Pajarito, en el corregimiento de San Cristóbal, con el fin de proteger el espacio público y garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas. Durante la jornada, se identificaron construcciones en materiales livianos como madera, plástico y láminas levantadas sin autorización sobre un bien de uso público destinado para la comunidad.

Actividades irregulares

Las estructuras detectadas estaban siendo utilizadas para actividades económicas informales, algunas de ellas como puntos de venta, almacenamiento y, en ciertos casos, para la comercialización de estupefacientes. Estas prácticas generaban riesgos para la seguridad y la convivencia en el sector, según el balance presentado por las autoridades.

La intervención contó con la presencia de la Personería Distrital y la Policía Nacional, en el marco de una acción popular orientada a proteger bienes colectivos y prevenir ocupaciones indebidas. La Secretaría de Gestión y Control Territorial lideró la revisión y el levantamiento de información técnica en el lugar.

Control urbanístico y monitoreo permanente

El subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo Vergara, señaló que San Cristóbal es un territorio que presenta retos por su extensión y su dinámica de crecimiento:

“Hemos realizado más de 200 revisiones por actuaciones contrarias al uso adecuado del suelo en San Cristóbal. Hemos fortalecido además las acciones de monitoreo, el control al modelo de ocupación, la atención de denuncias ciudadanas y las medidas preventivas frente a las perturbaciones en estos espacios", afirmó.

Como resultado de la intervención, se elaboraron 17 informes que documentan los hallazgos sobre la ocupación irregular del espacio público en zonas cercanas a la urbanización La Montaña. Estos reportes serán utilizados como base para la aplicación de medidas de restitución y para fortalecer las acciones de seguimiento y control en el área