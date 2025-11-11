¿Bogotanos están aburridos de trabajar? Esto dice la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

La ciudad capital de Colombia, Bogotá, es reconocida en todo el país por la gran cantidad de oportunidades laborales que ofrece a personas de todo el territorio, incluyendo también, ciudadanos extranjeros. De hecho, su apodo de ‘La nevera’, muchas personas lo asocian a que debido a las oportunidades que ofrece, ‘le da de comer a todo el mundo’.

Sin embargo, en un informe que fue realizado por el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, y dado a conocer recientemente por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se estaría presentando un enorme desafío en la ciudad, pues una gran parte de la fuerza laboral, se encontraría desmotivada o emocionalmente desconectada con su trabajo.

¿Cuántas personas están desmotivadas con su trabajo?

En dicho informe, se detalló que la cifra de personas que estarían presentando esta dificultad, sería cerca del 22.9% de los trabajadores de la ciudad, es decir, un número que asciende a más de 950.000 personas que harían parte de un fenómeno llamado ‘renuncia silenciosa’.

Según esto, casi 1/4 de los trabajadores de la capital del país, se encontrarían frente a sus puestos de trabajo o cargos laborales, presentando un nivel de compromiso y entusiasmo muy bajo por sus tareas. Sin embargo, esto haría parte de un fenómeno global, bajo el que las personas no dejarían o renunciarían a sus empleos, pues solamente, dejarían de sentir la motivación para desarrollar las actividades que este conlleva.

¿Por qué los trabajadores tienen esta dificultad?

En el informe se reveló además, que esta problemática la estarían enfrentando, principalmente, los trabajadores que tienen entre 29 y 49 años. Con relación a esto, la investigación también encontró que una de las principales razones que llevan las personas a dicho estado, es la precariedad laboral, ya que cerca de la mitad que presentan dicha desmotivación, trabajan en condiciones de informalidad.

De este grupo de informales, cuya cifra asciende a un número cercano a 460.000 trabajadores, se evidenció que 1 de cada 3 personas, desarrolla sus labores bajo un contrato verbal. Es decir, no poseen un documento escrito que les ofrezca garantías, estabilidad, ni claridad en sus derechos y obligaciones.

Insatisfacción en Colombia y el mundo

Por otro lado, en los sectores donde se evidencia mayormente este desafío de insatisfacción, son el alojamiento, servicios de comida, transporte y de alimentación. Pues en estas industrias, entre el 25% y 75% de los trabajadores, expresaron un sentimiento de desmotivación y un deseo de cambiar de empleo. A pesar de esto, en los sectores de reparación de vehículos, administración pública, defensa, educación y salud, despertaron las alarmas por la cantidad de personas que presentan el mismo sentir.

Sin embargo, a pesar de que las cifras suenan preocupantes, en el informe se estableció que la situación no es tan crítica como en otros países, pues por ejemplo, el número de trabajadores que presentan un esfuerzo mínimo en Latinoamérica, es cercano al 58%, mientras que solamente en Estados Unidos, supera el 50%. Por tanto, se concluyó que el fenómeno que se evidencia en Colombia, está asociado a la informalidad y a la falta de estabilidad, y no por qué los trabajadores de la ciudad, quieran dejar de trabajar.

