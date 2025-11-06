Tres mil vacantes laborales en Feria de Empleo A Tu Servicio en Tunjuelito, al sur de Bogotá

Bogotá D. C.

Este viernes 7 de noviembre, la Alcaldía de Bogotá organizará la edición número 13 de la Feria A Tu Servicio 2025, que tendrá lugar en la localidad de Tunjuelito, al sur de la ciudad. La jornada se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p. m.

Allí, en la plazoleta del Centro Comercial Ciudad Tunal, 73 entidades distritales, nacionales, privadas ofrecerán a la ciudadanía un amplio portafolio de trámites, servicios y programas gratuitos, distribuidos en 18 rutas de servicio.

La Ruta de Empleabilidad y Emprendimiento es una de las líneas destacadas, pues reúne a empresas y agencias de empleo como Comfacundi, Presencia Laboral S.A.S., Zases S.A.S., Grupo Empresarial Shalom, Agencia de Empleo Cafam, Agencia de Empleo Colsubsidio y Generación de Talentos S.A.S.

Además de ofrecer oportunidades laborales, estas entidades realizarán asesoría personalizada y acompañamiento en procesos de vinculación laboral, promoviendo el empleo digno y formal durante la Feria A Tu Servicio.

Las otras rutas de la feria son: Salud, Educación, Cuidado y Bienestar, Movilidad, Justicia, Servicios Públicos, Acompañamiento Jurídico, Cuidado y Protección Animal, Niñez y Adolescencia, Adulto Mayor, Orientación, Ruta Catastral y Uso del Suelo, Migrante, Pagos Bogotá, Pedagogía.

3.000 oportunidades de empleo para migrantes

Dentro de la oferta de esta feria, se destaca la habilitación de más de 3.000 vacantes laborales dirigidas a población migrante con Permiso de Protección Temporal (PPT) por parte de la empresa Generación de Talentos S.A.S.

Estas oportunidades incluyen cargos administrativos, operativos, comerciales, de vigilancia y otros perfiles, desde personas sin experiencia hasta profesionales.

Cámara de Comercio, el SENA y más: ¿Qué podrá encontrar en la Feria de Empleo A Tu Servicio?

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) también tomará parte de la feria con su portafolio de programas de formación y servicios como matrículas, renovación mercantil, expedición de certificados, asesoría jurídica y apoyo en la creación y formalización de empresas.

Asimismo, el SENA ofrecerá espacios de formación para el trabajo y el emprendimiento mediante cursos, talleres y certificaciones que fortalecen los saberes y potencian el desarrollo profesional.

Incluso la feria tendrá la participación, por primera vez, del INVIMA, que brindará asesoría sobre registro sanitario; además de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Fundación Universitaria Los Libertadores, con su oferta educativa.