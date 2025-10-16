Ministerio de educación abre convocatoria de trabajo: perfiles, requisitos para participar y fechas

El Ministerio de Educación anunció la apertura de tres convocatorias públicas dirigidas a profesionales y académicos del país interesados en integrar los equipos evaluadores que acompañan los procesos de verificación, acreditación y mejora continua de las instituciones y programas de educación superior.

Estas convocatorias buscan ampliar y diversificar los equipos evaluadores, garantizando que las evaluaciones sean rigurosas, pertinentes y contextualizadas, de acuerdo con los desafíos del entorno educativo nacional e internacional. Tenga en cuenta que la fecha límite para participar es el 31 de octubre de 2025, hasta las 11:59 p.m, y buscan docentes, investigadores y directivos que quieran trabajar por el fortalecimiento de la calidad de la educación superior.

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) abrió el proceso de actualización del Repositorio de Pares Académicos, con el objetivo de contar con un número suficiente de expertos idóneos para realizar las visitas de evaluación externa de las instituciones de educación superior.

Perfil para la convocatoria de trabajo

Profesor universitario con título mínimo de maestría.

Más de cinco años de experiencia en educación superior.

Deseable experiencia investigativa y participación en procesos de acreditación o calidad.

Los aspirantes deberán registrar información veraz y verificable sobre su formación y experiencia, ya que los datos cargados serán objeto de verificación por parte del CNA.

La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) convoca a profesionales interesados en apoyar procesos como la autorización de programas de formación complementaria de las Escuelas Normales Superiores, la evaluación de registros calificados y la convalidación de títulos obtenidos en el exterior.

Campos de conocimiento :

Educación, Artes y Humanidades

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Matemáticas y Estadística TIC

Agropecuaria

Salud

Bienestar y áreas técnicas y tecnológicas.

Así será el proceso para la convocatoria

Registro y cargue de documentos. Verificación de requisitos habilitantes. Prueba de conocimientos (eliminatoria). Entrevista, preselección y publicación de resultados.

Esta convocatoria busca integrar evaluadores con formación sólida, experiencia profesional y compromiso con la mejora continua de la calidad educativa.

Como parte del fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el Ministerio lanzó una segunda invitación pública para integrar el Banco de Pares Académicos, en el marco de la Resolución 14450 de 2022.

Los pares seleccionados participarán en procesos de registro calificado, convalidación de títulos extranjeros y en el apoyo a la inspección y vigilancia con enfoque preventivo y sancionatorio.

Requisitos para la convocatoria del Ministerio de Educación

Contar con alguno de los siguientes títulos de educación:

Especialización técnica profesional

Especialización tecnológica

Especialización universitaria

Especialidad médico quirúrgica

Maestría

Doctorado

Experiencia profesional: