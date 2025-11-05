Feria de empleo en TransMilenio en el Portal Américas: unas 500 vacantes disponibles

Bogotá D. C.

TransMilenio, en el marco de sus acciones de Responsabilidad Social, se suma a la oferta laboral del Distrito para la semana del martes 4 al domingo 9 de noviembre y ofrece, de forma independiente, unas 500 vacantes laborales para trabajar dentro del sistema de transporte público de Bogotá.

Se trata de la novena feria de servicios y empleabilidad que organiza TransMilenio. Tendrá lugar en la plazoleta contigua al Portal Américas, en la localidad de Kennedy, y se desarrollará a partir de las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

TransMilenio ofrece 500 vacantes laborales: ¿en qué oficios?

16 empresas del sector privado y 10 entidades distritales participarán en esta feria en la que se ofrecerán diversas oportunidades en oficios especializados, técnicos, conducción, auxiliares, entre otros.

Algunos de los empleos en oferta son: conductor(a) con licencia C2 o C3, auxiliar de inventarios, técnicos eléctricos, técnicos mecánicos, técnicos pintores. latopintor, operario de lavado, guardas de seguridad, operarios de limpieza, jardineros, auxiliar de entregas, auxiliar de producción, auxiliar contable, auxiliares de enfermería, entre otros.

La Alcaldía Local de Kennedy, las secretarías de Hábitat, Movilidad, Hacienda y Salud; la Red Cade, Bomberos, la Registraduría Nacional, y el Centro Comercial Milenio Plaza participarán en la feria ofreciendo servicios y asesorías.

TransMilenio destaca que el evento es posible gracias a la cooperación de los concesionarios del Sistema, empresas del sector privado y entidades del Distrito, para brindar oportunidades de empleo para los usuarios.

En este sentido, la entidad resalta que el Portal Américas, sobre la avenida Ciudad de Cali con avenida Ciudad de Villavicencio, registra una alta demanda de usuarios, con cerca de 67 mil validaciones diarias.

Distrito ofrece más de 650 vacantes laborales

En adición, la administración distrital ofrece unas 650 oportunidades laborales del martes 4 al viernes 7 de noviembre de la mano de la Unidad Móvil de Empleo, que se dirigirá a la localidad de Ciudad Bolívar.

La mayoría de estas oportunidades no requieren experiencia previa y la oferta se concentra en actividades como comercio, servicios, tecnología, logística y salud.