Trabajar en Estados Unidos de manera legal sí es posible: estas son las opciones

EE.UU. agregó 311.000 trabajos en febrero y el desempleo está en su mínimo histórico / RICH LEGG

Para miles de colombianos y latinoamericanos, trabajar en Estados Unidos es más que un sueño, representa la posibilidad de acceder a salarios competitivos, estabilidad laboral y una mejor calidad de vida.

Sin embargo, hacerlo de manera legal y segura suele generar dudas.

Con ese propósito nació *Global Workforce Connection*, una agencia creada en Estados Unidos con visión para Latinoamérica, que conecta empresas norteamericanas con talento latino y brinda asesoría integral a quienes desean acceder a programas de trabajo temporal o permanente en ese país.

Según el Baker Institute, desde 2018 Estados Unidos presenta más vacantes de empleo que trabajadores disponibles, una brecha que se ha ampliado por la caída en la participación laboral y las restricciones migratorias.

Esta situación ha abierto nuevas oportunidades para extranjeros, especialmente en sectores como agricultura, construcción, hotelería, salud y transporte.

“Los tres pilares fundamentales que marcan la diferencia en el proceso, cuando se hace a través de una empresa seria como Global Workforce Connection, son la transparencia y legalidad, el acompañamiento integral y el impacto social”, explicó *Sandra Moreno*, vicepresidenta para Latinoamérica de la compañía.

Entre las principales alternativas para trabajar legalmente en Estados Unidos se destacan tres tipos de visa:

* *EB-3*, que ofrece residencia permanente y la posibilidad de viajar con la familia con una oferta laboral garantizada.

* *H-2A*, destinada a empleos agrícolas temporales, como cosecha o empaque.

* *H-2B*, enfocada en trabajos temporales no agrícolas en sectores como entretenimiento, hotelería, jardinería y construcción.

Moreno advierte que, pese a que la política del presidente *Donald Trump* busca priorizar a los trabajadores locales, “las opciones para los latinos siguen existiendo, siempre que se elija el camino correcto y se cuente con asesoría experta para evitar caer en ofertas fraudulentas”.

El proceso para acceder a estas oportunidades requiere contar con una oferta laboral formal, cumplir con el perfil solicitado y realizar los trámites ante la embajada y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), un proceso que puede tardar entre 12 y 24 meses.

“Muchas personas creen que basta con tener el pasaporte y las ganas de viajar, pero cada programa migratorio tiene requisitos específicos. Nuestra recomendación es no dejarse llevar por promesas fáciles y confirmar siempre la legalidad de las ofertas”, concluyó Moreno.