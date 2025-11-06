Copa Colombia: así se ubica en el ranking de premios en Sudamérica

América de Cali vs. Atlético Nacional en final de Copa Colombia 2024 / Oficial de Colprensa.

Las semifinales de ida por Copa Colombia se disputaron y todo apunta a una final antioqueña entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, que dominaron sus respectivas llaves. Este torneo le otorga al campeón un cupo para la Copa Sudamericana en 2026.

Sin embargo, Envigado (ante DIM) y América de Cali (frente a Nacional) todavía pueden revertir la historia y aunque ‘La Cantera de Heroes’ no obtendrá el boleto para la competencia internacional, producto de que perderá la categoría al final del año.

¿Por qué no hay premio económico al campeón en 2025?

El presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga Pérez, confesó desde mayo:

“En lo económico no nos alcanza por ahora, pero queremos que en el futuro tengamos mejores incentivos”, afirmó.

La última edición donde la máxima autoridad del FPC entregó un incentivo económico por esta competencia fue en 2023, cuando estimó 150 mil dólares (574.511.103 pesos colombianos), al campeón.

Ranking de premios al campeón por Copa en Sudamérica

Con la conquista de Sebastián Villa de la Copa Argentina con Independiente de Rivadavia, el equipo sumó 140 mil dólares (536.407.360 pesos colombianos), aproximadamente, tras superar todas las fases de la competencia. Sin embargo, solo por coronarse campeón del torneo, el club obtuvo la cifra de 58 mil dólares (224.001.295 pesos colombianos).

Lista de los mejores premios en Copa local de Sudamérica:

De acuerdo con la información publicada por Top Mercato Latam, medio argentino, a través de su cuenta en ‘X’, el premio que Colombia entregó en 2023 se ubica cuarto entre las bolsas de premios más grandes de Comebol. Sin embargo, es la única entidad que no entregó incentivos económicos en 2025, ubicándose como la última.

¿Cuándo es la vuelta en semifinales?

Este ranking (con el dato de Colombia hasta 2023) está encabezado por la Copa de Brasil, que estima más de 13 millones de dólares al campeón, mientras que Perú sería el último con 25 mil.