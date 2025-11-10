Último adiós para el comandante de bomberos Carlos Andrés Rozo Gómez

Tras el hallazgo del cuerpo del subteniente Carlos Andrés Rozo, comandante del Cuerpo de Bomberos , quien participaba en las labores de búsqueda de la menor de 11 años, Shairin Tovar, la Alcaldía Municipal de El Colegio ha dispuesto de la Villa Olímpica para realizar las honras fúnebres hasta el día de mañana, 11 de noviembre. Con estos actos, la ciudadanía, junto con amigos y familiares, rinde un homenaje a un hombre que dedicó su vida al servicio y la protección de la comunidad.

Vale la pena recordar que el cuerpo del oficial fue encontrado en zonas aledañas a Peñalisa el pasado sábado 8 de noviembre, tras ser arrastrado el jueves 6 del mismo mes por las aguas del río Blanco, en cumplimiento de su deber como integrante del Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Acuático del municipio de El Colegio. Posteriormente, el cuerpo fue llevado a Medicina Legal en Villavicencio, para luego ser entregado a sus seres queridos.

Por otro lado, el gobernador de Cundinamarca confirmó que continúan las labores de búsqueda de la menor Shairin Tovar Quintero, arrastrada por el afluente el pasado 3 de noviembre.