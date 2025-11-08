Fue hallado en Peñalisa bombero arrastrado por el río Blanco, en medio de búsqueda de una menor

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del bombero, Carlos Andrés Rozo, del municipio de El Colegio, quien había desaparecido en el sector Puente Río Chiquito, en el municipio de Gutiérrez, mientras participaba en la búsqueda de la menor de 11 años, Shairin Tovar Quintero.

Según la información suministrada por medio de su cuenta de X, fue la Coordinación de Bomberos Cundinamarca quien le informó sobre el hallazgo del hombre en el sector Peñalisa, al cual, según afirmaron, la única manera de acceder para efectuar el rescate es por vía helicoportada.

Asimismo, aseguró que desde la Gobernación se encuentran adelantando todas las gestiones necesarias para poder contar con este mecanismo de rescate.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus compañeros del Cuerpo de Bomberos y a toda la comunidad bomberil de Cundinamarca”, aseguró.

¿Cuándo desapareció el comandante del Cuerpo de Bomberos?

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informó que durante las labores de búsqueda de la menor desaparecida, Shairin Tovar Quintero, de 11 años, quien presuntamente fue arrastrada por la corriente el pasado 3 de noviembre, el subteniente Carlos Andrés Rozo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio e integrante del Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Acuático, también fue arrastrado por la corriente del afluente mientras adelantaba maniobras en la zona el pasado 06 de noviembre.

Desde que se conoció el incidente, el delegado departamental de Bomberos, capitán Álvaro Farfán, aseguró que se adelantaron todas las acciones necesarias para dar con el paradero del oficial.