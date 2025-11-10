Nueva inversión para las instalaciones del hospital San Jorge de Pereira

Entre el hospital San Jorge de Pereira y la Gobernación de Risaralda se ejecutará una inversión de más de 5 mil millones de pesos que fueron aprobados en la Junta Directiva de este centro asistencial.

El primero de ellos es la renovación de los sistemas de aire acondicionado para las áreas de quirófanos, central de esterilización, unidades de cuidados intensivos e intermedios y laboratorio clínico, por un monto de $4.479 millones, de los cuales la administración departamental aportará $4.188 millones y el hospital $291.4 millones con recursos propios.

Lea también: ¡Histórico! Pereira tendrá Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Los recursos están asegurados

Este proyecto, según lo explicó el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, se ejecutará en dos fases: la primera este año por un monto de $680 millones y la segunda en el 2026 por $3.799 millones mediante la figura de vigencias futuras.

“Hoy se aprobaron unos acuerdos importantes para la adición de unos recursos fundamentales para la prestación del servicio y mejorar la calidad en el Hospital Universitario San Jorge. El hospital viene adelantando procesos importantes desde la parte administrativa, reduciendo costos, aumentando la facturación y obviamente entrando en negociaciones con las EPS que adeudan algunos recursos importantes al Hospital Universitario San Jorge.”

El segundo proyecto es la adquisición de un moderno equipo de Rayos X para el área de imágenes diagnósticas, un Arco en C, cuyo costo es de $694.4 millones, de los cuales la Gobernación de Risaralda aportará $$624.9 millones y el hospital por $69.4 millones.

Le puede interesar: Más de 1300 tutelas ha instaurado la Personería de Pereira en contra de EPS

Para darle luz verde a estas inversiones en lo que resta de este período, la junta directiva de San Jorge aprobó en la sesión de hoy una adición de $1.304 millones en el presupuesto de rentas y gastos del hospital para la vigencia del 2025.

Positivo balance en el hospital San Jorge

Entre enero y septiembre del presente año, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira ha facturado más de $200.711 millones por prestación de servicios de salud, cifra que representa un crecimiento del 33% en comparación con igual período del año pasado, en tanto que los recaudos sumaron $153.588 millones, con un aumento del 4%.

De acuerdo con el informe presentado a la junta directiva por el gerente, Javier Alejandro Gaviria Murillo, el promedio de la facturación mensual es de $22.301 millones, con un incremento de $5.541 millones con respecto del 2024, lo que representa el 33%.