¿Lionel Messi regresa al Barcelona? Atención al sorpresivo mensaje que dejó en redes sociales

Lionel Messi sorprendió a propios y extraños, luego de haber visitado el mismísimo Camp Nou en la noche del domingo 9 de noviembre.

Según información de la Agencia EFE, el astro argentino aterrizó en Barcelona, previo a su viaje a Alicante, en donde se concentrará la Selección Argentina para su duelo amistoso ante Angola. Así pues, Leo acudió al escenario deportivo que tanto disfrutó, pero curiosamente lo hizo “sin coordinarse con la entidad azulgrana”.

La gran incógnita que todavía no se ha resuelto es cómo Messi accedió al recinto ubicado en el barrio de Les Corts sin que existiera una coordinación con la entidad. Fuentes del club sostienen que el jugador rosarino se personó en el estadio y solicitó permiso para acceder al Spotify Camp Nou, una petición que la entidad aceptó “sin ningún inconveniente”.

Sorpresivo mensaje de Lionel Messi en redes sociales

Messi anunció este lunes 10 de noviembre en Instagram su visita al estadio azulgrana con un texto acompañado de cinco fotografías suyas y un vídeo posando en el exterior e interior del estadio.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, apunta el futbolista argentino en un mensaje acompañado de cinco fotografías suyas y un vídeo posando en el exterior y en el interior del estadio.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...“, declaración que llenó de ilusión a los culés ante un posible regreso a la institución.

Unas dos horas después de este mensaje que ha revolucionado el entorno azulgrana, el Barça ha reaccionado en sus redes sociales publicando una foto de las que ha compartido el jugador en su Instagram para celebrar su vuelta con un “Bienvenido a tu casa, Leo”.

Este mensaje de la leyenda argentina se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas que el primer equipo azulgrana realizó en el Spotify Camp Nou.

You're always welcome at your home, Leo. 💙❤️ pic.twitter.com/LUgD5D6Wdb — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 10, 2025

¿Lionel Messi regresará al Barcelona?

Según Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, Lionel Messi podrá regresar para realizarle un homenaje, cuando el estadio esté completamente terminado, en 2026.

“Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de lo que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, dijo el dirigente azulgrana.

Messi, que ha anclado el mensaje en el apartado de destacados de su perfil de Instagram, ha hecho un guiño al club en el que consiguió sus mayores éxitos, pocos meses antes de la celebración de las elecciones de la entidad, previstas para el segundo trimestre del año 2026.