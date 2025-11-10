Juanfer Quintero, de frente contra periodista argentino: “Cuando quedemos campeones, no digas nada”

¡No cesa la tormenta en River Plate! El cuadro dirigido por Marcelo Gallardo perdió el superclásico ante Boca Juniors y con ello suma cuatro derrotas consecutivas en la Liga Profesional, además de su reciente eliminación de Copa Argentina a manos del campeón Rivadavia.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE BOCA JUNIORS Y RIVER PLATE EN LA LIGA ARGENTINA

Aunque el equipo riverplatense contó con masiva presencia colombiana (Kevin Castaño titular; Miguel Borja y Juan Fernando Quintero ingresaron desde el banco), el duelo en La Bombonera se definió en favor del local, gracias a las anotaciones de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Ah, y también estamos punteros 👊 pic.twitter.com/F2GUlGrzPh — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 9, 2025

Juanfer Quintero, de frente contra periodista argentino

Terminado el superclásico argentino, Juan Fernando Quintero atendió a los medios de comunicación y en medio de la charla tuvo un fuerte encontrón con la prensa. Uno de los periodistas le preguntó por los “argumentos futbolísticos” que tenía River Plate para ser campeón de Liga o clasificar a la Copa Libertadores del próximo año.

Frente a esto, el antioqueño no se guardó nada: “Creo que haces preguntas muy especiales. De alguna forma, defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo, he hecho historia con este club y a nadie se le pude olvidar. Obviamente, estamos viviendo un presente muy difícil, pero tampoco le damos de comer a cosas que no importan”.

Juan Fernando Quintero junto con su entrenador Marcelo Gallrdo. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli Ampliar

Tras esto, le preguntaron que si su molestia se debía a los rumores sobre una posible “cama” al entrenador Marcelo Gallardo, a lo que Juanfer manifestó que era el mismo periodista quien lo decía entre líneas.

Le puede interesar: Lesión de Kevin Mier: experto revela los meses que tomaría su recuperación, ¿no va al Mundial 2026?

Y volvió a la discusión: “Es tu percepción que no entreguemos todo. Si yo le digo a tu jefe, cómo trabajas tú, ¿qué dice? Parece que no eres profesional por esta situación. Discúlpame, cada quien tiene su profesión y se respeta. Nadie pone en duda su actitud como ser humano y creo que esos traumas y preguntas siempre tienen morbo... acá nadie pone en duda el compromiso. Te lo digo porque me dolió, aun así nunca te falté al respeto".

“Mi trabajo siempre ha sido bueno, regular o malo, pero jamás le haría la cama a un entrenador y nosotros menos. El fútbol se demuestra a cada partido, no estamos a la altura y ya lo asumimos, pero excavar y excavar donde no hay o meterle carbón a la cosa no tiene nada que ver. Ahora tenemos una oportunidad, Dios quiera ganemos y cuando quedemos campeones, no digas nada”, concluyó el volante colombiano de 32 años.

Lea también acá: Flamengo empeora la crisis del Santos: vea el golazo de Jorge Carrascal en la Liga de Brasil

Vea acá el cruce entre Juanfer Quintero y un periodista argentino