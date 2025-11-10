Kevin Mier podría perderse el Mundial 2026: atención a la explicación médica de su lesión. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

¡Malas noticias en la Selección Colombia! Kevin Mier sufrió una fractura de tibia durante el duelo que enfrentó al Cruz Azul con Pumas en la Liga Mexicana. Por lo anterior, se espera que el guardameta de 25 años esté fuera de las canchas por varios meses.

En diálogo con Caracol Deportes Domingo, el reconocido deportólogo Edgar Muñoz mencionó que la recuperación de Mier tomará bastante tiempo, dado que se debe tener en cuenta su periodo de inactividad y el tiempo que tarde en recuperar su forma física.

VEA ACÁ LA TERRIBLE LESIÓN QUE SUFRIÓ KEVIN MIER CON LA SELECCIÓN COLOMBIA

🚨 ¡REPORTE MEDICO DE KEVIN MIER!🚨



🇨🇴❌El jugador colombiano sufrió FRACTURA de tibia luego del FUERTE golpe recibido en el partido de Cruz Azul frente a Pumas en Liga MX



📻🔥#CaracolDeportesDomingo con TODOS los detalles, aquí: @CaracolRadio pic.twitter.com/rNHPeCfSSP — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 9, 2025

¿Qué viene para Kevin Mier, luego de su fractura de tibia?

“Vi la lesión, me pareció una entrada salvaje, terrible. Una fractura de tibia, primero que todo hay que operarla, colocarle elementos en el hueso para mantenerla estable y permitir que pueda cicatrizar. Yéndole bien puede estar entre 3-4 meses inactivo”, indicó en un primer momento.

Posteriormente, reconoció que hay “casos aislados” en los que se podría evitar la cirugía, pero en su opinión los deportistas de alto rendimiento deben operarse sí o sí porque “facilita la recuperación y tiene muchas ventajas”.

Le puede interesar: Cucho Hernández le responde a Lorenzo: vea su gol con Real Betis en su cruce ante Valencia por Liga

Justamente hablando de su proceso para volver a jugar, Muñoz indicó que todo dependerá del tipo de fractura que haya presentado Mier: “Hablando de la recuperación, depende del tipo de fractura que tuvo, es decir que no haya tenido una del tipo conminuta, o sea rotura de varios fragmentos, sino oblicua, transversal y toda una serie de factores que inciden de manera importante en los procesos de rehabilitación”.

❌🇨🇴“En el caso de la lesión de Kevin Mier usualmente hay que OPERAR (…) DIFÍCILMENTE pueda estar para los amistosos de marzo”



🎙️Edgar Muñoz, médico deportólogo, en #CaracolDeportesDomingo



📻🔥Sintonice el programa, aquí: https://t.co/tMYlMoS7yx pic.twitter.com/9Xk86nqORw — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 9, 2025

Kevin Mier podría perderse el Mundial 2026

El doctor Edgar Muñoz recalcó que el guardameta Kevin Mier tendrá que afrontar un proceso de recuperación extenso, de 3-4 meses, y además tendrá que pasar otro lapso de tiempo retomando su nivel futbolístico, lo que demora más su regreso a las canchas.

“Para los amistosos de marzo es difícil que pueda jugar, porque estará recién comenzando a trabajar. No solo es el periodo que se emplea para la recuperación de la fractura en sí, sino también el periodo para mejorar su condición físico-atlética. A pesar de que hoy el paciente se opera y en unos pocos días empieza con actividades de adecuación física. De acá a 3-4 meses apenas estará comenzando su recuperación”.

Lea también acá: Vea el gol de Jhon Lucumí en valiosa victoria de Bolonia por Serie A frente a Nápoles

La situación es tan complicada, que Muñoz se sinceró respecto a la presencia de Mier en el campeonato del mundo del próximo año: “Para jugar estaría por ahí en mayo, encima del Mundial. Es muy difícil que vaya al Mundial”.