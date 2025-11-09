¿Preocupación en la Selección Colombia? Kevin Mier salió lesionado con Cruz Azul

Kevin Mier arquero de Cruz Azul, en el partido frente a Pumas por el Torneo Apertura 2025 Liga MX /Getty Images / Jam Media

Se encienden las alarmas en Cruz Azul y en la Selección Colombia por lesión de Kevin Mier. El arquero colombiano salió lesionado en el compromiso que disputaba frente a Pumas, por la fecha 17 de la Liga MX en el estadio Banorte de Ciudad de México.

El guardameta de 25 años, en el minuto 45′ del partido salió a despejar un balón controlado en el borde del área, apareció Adalberto Carrasquilla y con los taches arriba fue a evitar el saque de Mier, pero terminó golpeándolo y de inmediato el colombiano cayó al suelo.

Lea también: Kevin Mier y Jhon Arias, nominados al XI ideal en The Best FIFA 2025: Vea los más votados

Tras esta infracción, el volante panameño se llevó la tarjeta amarilla. Luego ingreso el cuerpo médico de la ‘Máquina Celeste’ para atender al portero, pero Kevin Mier, no pudo continuar a tal punto que tuvo que salir en camilla y fue sustituido por Andrés Gudiño.

¿Qué dijo el DT de Cruz Azul sobre la lesión de Mier?

Este compromiso correspondiente a la última jornada del todos contra todos en el campeonato mexicano, terminó con derrota para Cruz Azul 2-3 frente a Pumas. Tras finalizar el partido en la conferencia de prensa, Nicolás Larcamón, el entrenador del equipo local, se refirió a la lesión del colombiano.

“Sobre Kevin, estamos a la espera de los estudios, lamentable fue un golpe muy fuerte en la parte de la canilla, el golpe es en la canilla, lo digo claramente, porque se va a decir que fue en el empeine o que no lo toca y a partir de ese golpe no puede seguir en el partido”, enfatizó.

Le podría interesar: James Rodríguez se despachó con asistencia de lujo en Club León durante su posible último partido

Tras lo sucedido, la directiva celeste estaría evaluando pedir la inhabilitación de Carrasquilla, en caso de que Mier resulte con una fractura, sobre esto Larcamón mencionó, “La acción es clarísima, es llamativo en un término sutil. Ahora entra en juego de que opinan en favor o a favor de lo que necesitan opinar y ahí entramos en eso. Luego se diluye y pasa”.

🗣️ “La acción es clarísima es llamativo por llamarlo de una manera sutil”.



En conferencia de prensa, Nicolás Larcamón habló sobre la lesión de Kevin Mier en el partido ante Pumas.



📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/BXtotdOvMW — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 9, 2025

El futbolista santandereano viene teniendo un proceso con la Selección Colombia y disputa el puesto del tercer arquero con Álvaro Montero para la próxima cita mundialista del 2026. Sin embargo, no está en la lista de convocados por Néstor Lorenzo, para los partidos amistosos que en este mes estará ante Nueva Zelanda y Australia, pero sí estuvo presente en la jornada que se disputó en octubre.

Lea también: Selección Colombia: ¿Quiénes entraron y quiénes salieron de la última convocatoria?

Incluso el colombiano fue nominado por la FIFA al premio The Best, según anunció este jueves el organismo rector del fútbol internacional, siendo catalogado como uno de los mejores guardametas del mundo.