Vea el gol de Jhon Lucumí en valiosa victoria de Bolonia por Serie A frente a Nápoles

¡Jhon Janer Lucumí Bonilla anotó el sexto gol en su carrera deportiva! Previo al último parón FIFA de 2025, donde la Selección Colombia se medirá frente a Nueva Zelanda y Australia, el defensor central, quien fue considerado por el técnico Néstor Lorenzo, anotó el segundo gol de la victoria de Bolonia 2-0 ante Nápoles por la fecha 11 de la Serie A.

La victoria le sirvió al equipo para escalar al quinto puesto de la tabla de posiciones con 21 puntos, a uno de Milán, que es líder parcial del campeonato italiano. No obstante, Inter y Roma, con el mismo puntaje, podrán terminar en la cima, una vez finalice la jornada.

Vea el gol de Jhon Lucumí con Bolonia ante Nápoles:

Este fue el gol número 2 de Jhon Lucumí con Bolonia, el primero de la temporada y el sexto en su carrera deportiva. Tres anotaciones las convirtió con Genk de Bélgica y otro tanto llegó con la Selección Colombia durante el amistoso ante México, en octubre de 2025.

Jhon Lucumí fue elogiado en Bolonia

Daniel Niccolini, asistente técnico del club, elogió a Jhon Lucumí tras su presentación en la Europa League, donde igualó sin goles ante Brann (Noruega) durante la jornada 4.

“Creo que Lucumí es increíblemente fuerte. Lo tiene todo: es técnicamente habilidoso, rápido, mentalmente fuerte y tiene personalidad. Lleva tres o cuatro partidos jugando a un alto nivel. Todos esperamos que pueda seguir así”, aseguró en los días previos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Lucumí con Bolonia?

Es defensor central llegó en agosto de 2022, por medio de un contrato que lo vincula hasta junio de 2026, y el club está a la espera de la renovación que ya le fue presentada. Sin embargo, tras la propuesta de Sunderland de la Premier League, Jhon Lucumí estudia las posibilidades de cambiar de aire en el próximo mercado de pases, en verano del próximo año.

Jhon Lucumí, figura ante Nápoles