Cucho Hernández le responde a Lorenzo: vea su gol con Real Betis en su cruce ante Valencia por Liga

Juan Camilo Hernández le respondió con creces a Néstor Lorenzo, luego de no haber sido tenido en cuenta para los últimos duelos amistosos de la Selección Colombia en este 2025.

Y es que el delantero anotó en el empate a uno (1-1) que protagonizó su equipo, el Real Betis, ante Valencia en el mítico Estadio de Mestalla. Aunque el Cucho, como se lo apoda, se encargó de abrir la cuenta, sobre el final lo empató el dueño de casa con anotación de Luis Rioja.

Así fue el partido entre Valencia y Real Betis

Betis salió con todo. Manuel Pellegrini desplegó su once de gala en Mestalla con la vuelta de Amrabat y la presencia de sus dos estrellas, Antony y Abde. Y no tardaron en crear la primera ocasión. En el minuto cuatro, el brasileño cabalgó por la banda derecha para dejársela a Abde que, incomprensiblemente, la falló solo en el área.

Pero el Valencia salió a morder. Después de la victoria del Girona, el equipo valencianista había caído a la penúltima posición, pero, con tan solo un empate, podía salir del descenso. Y buscó el gol con insistencia, presión y decisión.

Tan solo unos minutos después de la oportunidad del marroquí, Danjuma tuvo dos grandes ocasiones de inaugurar el marcador. La primera, después de un gran pase filtrado de Almeida; la segunda, después de una asistencia de Gayà, que mostró su mejor nivel. Pero en ambas el desenlace fue el mismo: un paradón de Valles.

Danjuma estaba siendo el jugador más diferencial y de sus botas volvió a salir otra buena oportunidad. Tras una gran jugada individual, el delantero pasó la pelota a Beltrán, cuyo tiro se marchó fuera en el minuto veinte. El Valencia se mostró sólido atrás, pero, cuando se volcaba con todo al ataque, era cuando se mostraba más vulnerable, concediendo al Betis la posibilidad de atacar a los espacios.

Aunque los futbolistas béticos no tenían su día. Si en los primeros minutos falló Abde, a la media hora fue Antony el que falló otra oportunidad clara. Mientras, el Valencia seguía en busca del gol. Pero otra vez volvió a aparecer Valles para frustrar un tiro de Diego López en los últimos minutos de la primera parte.

Vea el gol del Cucho Hernández

Tras el descanso, hubo oportunidades para ambos. Antony lo intentó ante Gayà, pero el capitán incomodó el disparo del brasileño, y Beltrán mandó alto su lanzamiento. El partido se partió con ambos equipos en busca del gol y el Cucho Hernández fue el encargado de romper la igualdad en el minuto 74.

En un error en la salida de balón, Tárrega regaló el balón a Abde, que cedió para el Cucho Hernández y el colombiano no perdonó ante Agirrezabala. Véalo acá:

Cucho Hernández 74'



Después de una pequeña tangana que protagonizaron Abde y Tárrega, Corberán, que ya había metido en el campo a Hugo Duro y Rioja, hizo un triple cambio. Raba, Jesús Vázquez y Santamaría entraron para intentar reconducir el partido.Y apareció Luis Rioja. Después de un saque de esquina, el balón le cayó en la frontal al sevillano, que puso el empate con un potente chut ajustado (m.82).

En los últimos minutos el Valencia se volcó a por la victoria, pero el Betis aguantó las constantes sacudidas de los blanquinegros, que tuvieron que conformarse con un empate bajo el que trabajar en el parón de selecciones para afrontar el derbi valenciano ante el Levante en la vuelta a la competición.