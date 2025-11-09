Liga Argentina

🔴EN VIVO | Boca Juniors vs. River Plate por Primera División: siga acá el clásico argentino

Los Xeneize quieren conseguir la victoria en su casa.

River Plate vs. Boca Juniors / Getty Images

River Plate vs. Boca Juniors / Getty Images / NurPhoto

Juliana Sofía Ramírez Araque

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad