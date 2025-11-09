🔴EN VIVO | Boca Juniors vs. River Plate por Primera División: siga acá el clásico argentino

<b>¡Super clásico argentino! </b>Boca Juniors se enfrenta con River Plate en el estadio Alberto J. Armando a partir de las 2:30 de la tarde (hora Colombia), juego que corresponde a la jornada 15 de la Primera División de Argentina.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/11/02/locura-total-vea-el-espectacular-gol-de-edwuin-cetre-le-anoto-a-boca-juniors-en-la-liga-argentina/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/02/locura-total-vea-el-espectacular-gol-de-edwuin-cetre-le-anoto-a-boca-juniors-en-la-liga-argentina/?rel=buscador_noticias"><b>¡Locura total! Vea el espectacular gol de Edwuin Cetré le anotó a Boca Juniors en la Liga Argentina</b></a>Para este compromiso<b>, Kevin Castaño será el único colombiano que está en el once inicial</b> de Marcelo Gallardo, mientras que<b> Juan Fernando Quintero y Miguel Borja </b>se encuentran en la banca.