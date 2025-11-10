Acuerdo entre la CAR y Villapinzón para reducir contaminación del Río Bogotá por producción de cuero

Bogotá D. C.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Alcaldía de Villapinzón firmaron un acuerdo para implementar soluciones sostenibles a la contaminación que afecta a la cuenca alta del Río Bogotá derivada de la producción del cuero en este municipio del norte del departamento.

Este convenio se da en cumplimiento de las órdenes de una sentencia del 2014 del Consejo de Estado y luego de meses de diálogo, mesas técnicas e incluso llamados de atención a productores de cuero del municipio.

Es un acuerdo de dos años que se enfoca en la sostenibilidad de los procesos de producción de cuero, en la transición tecnológica del sector curtiembre y la gestión medioambiental a través del fortalecimiento del Centro Tecnológico del Cuero, ubicado en la vereda San Pedro.

Llamados de atención de la CAR a industriales del cuero

Hace dos semanas, la CAR expresó su inconformidad frente a la falta de compromiso de algunos industriales del cuero con los procesos de reconversión tecnológica y producción más limpia del cuero, en relación con el estado de calidad del río Bogotá en su cuenca alta.

El director de la entidad, Alfred Ballesteros, cuestionó: “¿Serían capaces de darles a beber a sus hijos un vaso del agua que sale de sus curtiembres?“.

A partir del llamado de Ballesteros, se subrayó la urgencia de articular esfuerzos para reducir la carga contaminante que históricamente ha afectado el nacimiento del río.

Como resultado, la CAR y la Alcaldía de Villapinzón firmaron el acuerdo por el cual se adelantarán actividades de formación, ensayo y transferencia tecnológica para el monitoreo y caracterización de vertimientos, control de calidad ambiental, aprovechamiento de residuos y adopción de tecnologías limpias.

Ballesteros indicó que “este convenio es una respuesta concreta al llamado que hicimos semanas atrás: pasamos de la preocupación a la acción. Hoy avanzamos en una solución técnica y colectiva que beneficiará no solo a Villapinzón, sino a todo el río Bogotá”.

“Un mejor curtido y un menor vertimiento”

Al respecto del compromiso adquirido por la CAR y la Alcaldía de Villapinzón, el mandatario municipal, Gildardo Melo Garnica, señaló que el fortalecimiento del centro tecnológico también beneficia a productores de Chocontá y que los esfuerzos técnicos y de formación “permiten desarrollar un mejor curtido y un menor vertimiento”.

Por otro lado, el convenio se rige por la Sentencia del Río Bogotá, dictaminada por el Consejo de Estado, que obliga a ambas partes a promover la producción más limpia, cofinanciar obras de infraestructura ambiental y garantizar la reconversión tecnológica del sector curtiembre.

En adición, la CAR señala que se articula con el Plan de Acción Cuatrienal 2024–2027, puntualmente con la Línea Estratégica 4: Cultura ambiental y gestión institucional para la gobernanza en el territorio.

A través de este instrumento de cooperación, se busca que las curtiembres avancen hacia la legalidad ambiental, optimicen el uso del agua, reduzcan la utilización de sustancias peligrosas y adopten prácticas de producción más limpia.