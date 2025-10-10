CAR lanza fuerte advertencia a curtidores de Villapinzón y Chocontá por contaminación de río Bogotá

Colombia.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), hizo un fuerte llamado de atención a los curtidores de los municipios de Villapinzón y Chocontá, por el impacto que sus vertimientos siguen generando sobre el nacimiento del río Bogotá.

En el encuentro, el director de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, expresó su inconformidad por la baja participación del gremio, pues de las 110 curtiembres registradas en la zona, solo 40 asistieron a la mesa de trabajo convocada por las autoridades.

Ballesteros recordó que, pese a que en los últimos 15 años la CAR ha otorgado más de 50 permisos de vertimientos, no se han evidenciado mejoras en la calidad del agua. Advirtió, además, sobre la existencia de irregularidades en la contratación de empresas que certifican el manejo de efluentes industriales.

“La Fiscalía ya está revisando si es cierto que esas empresas están viniendo a recoger y si esas empresas tienen permisos para disponer cuál es el caudal y el volumen que pueden disponer allá y cuál es el tratamiento que le están dando. Claramente, lo que hemos advertido, es que hay un comercio de certificaciones”, dijo el director Ballesteros.

El directivo reiteró la disposición de la Corporación para apoyar financieramente soluciones transitorias y avanzar en la construcción de un parque industrial, como lo ordena la sentencia de 2014. No obstante, señaló que la decisión de hacerlo depende del compromiso real de los empresarios.

Finalmente, la CAR anunció que continuará con los operativos de control y vigilancia en articulación con la Fiscalía, la Fuerza Pública y las autoridades ambientales, con el fin de frenar el deterioro del río y proteger la salud de las comunidades aguas abajo.

“¿Ustedes le darían a beber a uno de sus hijos un vaso del agua del efluente que sale de sus curtiembres?“, detalló el director de la CAR.