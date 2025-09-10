En Bogotá, habitantes harán parte del proceso de recuperación del río Tunjuelito

Colombia

Desde la alcaldía local de Tunjuelito se adelantan labores de recuperación del río Tunjuelo, un cuerpo de agua, que desemboca en el río Bogotá y que se encuentra altamente contaminado.

“La sentencia del río Bogotá nos ordena a diferentes entidades a que hagamos un ejercicio de inspección, vigilancia y control más profundo y un acercamiento con las comunidades. El día de hoy nosotros queremos empezar un ejercicio de apropiación ciudadana del río para que entre todos los diferentes actores busquemos esa recuperación integral de esta importante fuente de agua para el distrito”, aseguró la alcaldesa de esta localidad, Claudia Verónica Collante.

Estas labores se desarrollarán con todos los actores comerciales e industriales de la zona, pues el río Tunjuelo nace del Páramo de Sumapaz

“A través de un proceso de concienciación para que podamos entre todos a partir de un ejercicio de cultura ciudadana poder empoderar a las personas de la localidad frente a su responsabilidad, pero de igual manera con las diferentes entidades”, indicó la alcaldesa.

Dentro de esta estrategia, también se adelantan los trabajos para aumentar la cobertura vegetal del Parque El Tunal y que se convierta en un bosque urbano, a la vez que aporte a la descontaminación del aire.

“Vamos a fortalecer el bosque urbano en la localidad de Tunjuelito dentro del Parque El Tunal. Vamos a aumentar la cobertura vegetal para que realmente estos espacios importantes en la localidad se conviertan en un pulmón para Bogotá”, aseguró Collante.

A través de la siembra participativa se busca aumentar la cobertura vegetal en un corto y mediano plazo, para que antes de finalizar la administración de Carlos Fernando Galán, se descontamine en un gran porcentaje el río y se entregue el parque restaurado.