Elecciones en Villeta: Así avanza la jornada atípica en Cundinamarca

Ya están abiertas las urnas en el municipio de Cundinamarca, en una jornada democrática que cuenta con todos los dispositivos para garantizar las votaciones atípicas.

La apertura de las urnas se dio a las 8:00 a. m. para la elección atípica de alcalde en el municipio de Villeta, y culminará a las 4:00 p.m. con el cierre de las votaciones.

Un total de 25.202 ciudadanos están habilitados para votar, de los cuales 12.496 son mujeres y 12.706 son hombres.

Para esta jornada democrática, fueron instalados 10 puestos de votación: cinco en la cabecera municipal, uno en la cárcel y cuatro en corregimientos.

¿Hay medidas por las elecciones?

A pesar de que los ciudadanos hicieron la petición a la Alcaldía municipal para que decretara restricciones por los comicios, no fueron establecidas medidas como ley seca o cierres viales para la jornada democrática.