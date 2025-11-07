¿Hay Ley Seca en Villeta Cundinamarca este fin de semana por elección atípica alcalde? Esto se sabe

Avanza el calendario electoral en Colombia y las elecciones en los diferentes municipios del país.

Este domingo 9 de noviembre, la cita es en Villeta, Cundinamarca, donde habrá una jornada de elecciones atípicas, para escoger el alcalde municipal.

Tras la revocatoria de la elección de Yosimar Reyes, por haber incurrido en una inhabilidad al firmar un contrato con una entidad pública desde su ferretería, en el año anterior a su elección como alcalde, este domingo realizarán elecciones atípicas en el municipio cundinamarqués.

Elecciones que también están envueltas en una polémica porque una candidata es la esposa del exalcalde del mismo municipio.

Sin embargo, ya está todo listo para los comicios que contarán con 70 mesas de votación, distribuidas en 10 puestos de votación.